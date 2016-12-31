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أوباما الشخصية الأكثر إثارة للإعجاب في أميركا
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تاريخ النشر: الجمعة 30 ديسمبر 2016

نيويورك (أ ف ب)

أظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب ونشر الأربعاء أن باراك أوباما هو الشخصية الأميركية الأكثر إثارة للإعجاب عام 2016، وذلك للسنة التاسعة على التوالي، ليحل أمام دونالد ترامب الذي حقق تقدما مقارنة بالعام 2015.

وبحسب الاستطلاع فإن ترامب الذي حصل على 5 بالمئة من أصوات المستطلعين في 2015، قد حصل هذه السنة على 15 بالمئة من أصواتهم، في حين اختار 22 بالمئة من المستطلعين أوباما. ونشرت نتائج هذه الدراسة خلال وقت يسود فيه توتر بين الرئيس المنتخب والرئيس المنتهية ولايته. وقال أوباما الاثنين إنه «متأكد» من أنه كان ليفوز بولاية ثالثة لو أن الدستور يسمح له بالترشح مرة أخرى، وهو ما دحضه ترامب. واتهم ترامب الأربعاء أوباما بإطلاق «تصريحات نارية» ووضع «عراقيل» تعوق انتقال السلطة.

واستنادا إلى الاستطلاع، يتقدم ترامب على البابا فرنسيس (4 بالمئة) وعلى المرشح للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بيرني ساندرز (2 بالمئة) وعلى القس بيلي غراهام (1 بالمئة).

أجري الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر وشمل عينة من 1028 شخصا تجاوزوا سن الـ 18 ويمثلون الولايات الأميركية الخمسين والعاصمة الفدرالية واشنطن.

     
 

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