هازارد: دي بروين أفضل لاعب في «البريميرليج»

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حديث لشبكة تليفزيون «آرتي إل» قال النجم الدولي البلجيكي إيدن هازارد لاعب تشيلسي الانجليزي: «إنه يأمل أن يتدرب ذات يوم تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يعتبره مثله الأعلى وقدوته». واعترف هازارد أن فكرة اللعب تحت قيادة «زيزو» تعجبه، لأنها تعتبر حلماً بالنسبة له. وتابع قائلاً: «الكل يعرف أنني أحترم زيدان الإنسان واللاعب والمدرب أيضاً.. إنه مثلي الأعلى، ومن المؤكد أنني لا أعرف ماذا سيحدث في مشواري الكروي في المستقبل؟ ولكن اللعب تحت قيادة زيزو حلم أتمنى أن يتحقق».

وحتى لا يُفهم من كلامه أنه بصدد الانتقال لريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي القادم، استدرك هازارد قائلاً: «من الممكن أن ألعب أيضاً تحت قيادة أحد المدربين الذين سبق لهم تدريبي»، وعلق قائلاً: «لن يضايقني أن أتدرب مجدداً تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، ولكنني على أي حال سعيد في تشيلسي، وما زالت أمامي طموحات كبيرة أتمنى تحقيقها مع البلوز». وكانت هناك شائعات تفيد بأن هازارد سينتقل إلى صفوف ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي الأخير، ولكن الأمر انتهى به في نهاية المطاف بالبقاء في النادي اللندني.

وعلى جانب آخر، أبدى هازارد إعجابه الشديد بمواطنه الشاب كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الانجليزي، وقال: «إنه أفضل لاعب في الدوري الانجليزي «البريميرليج» هذا الموسم». وأضاف قائلاً: «كيفين لاعب مهم جداً في خطط وتكتيكات بيب جوارديولا». وعن زمالته له في المنتخب، قال: «هازارد كابتن منتخب الشياطين الحمر البلجيكي: من السهل جداً اللعب مع دي بروين والانسجام معه سريعاً، لأنه لاعب جيد».

وكان روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أشاد في وقت سابق - في تصريح لشبكة «إيسبن» بنجمه دي بروين قائلاً: «أداء كيفين هذا الموسم فاق كثيراً أداءه في الموسم الماضي، ما يعني أنه في تطور مستمر، وإنه مازال بمقدوره أن يبلغ القمة».

جدير بالذكر أن إيدن هازارد، المولود في 7 يناير 1991 «26 عاماً»، بدأ مسيرته الاحترافية بنادي ليل الفرنسي (07/‏‏‏2012) ، حيث لعب 147 مباراة، سجل خلالها 36 هدفاً، ثم انتقل للعب في صفوف تشيلسي اعتباراً من عام 2012، وكان قد حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي موسم 14/‏‏‏2015.