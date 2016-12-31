حزب في ائتلاف ميركل يدعو لوقف استقبال المهاجرين

برلين، روما (وكالات)

يريد حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الشريك الأصغر في ائتلاف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إغلاق مسار المهاجرين عبر البحر المتوسط عن طريق إعادتهم إلى أفريقيا بدلا من السماح لهم بالبقاء في أوروبا. فيما أنقذت البحرية الإيطالية نحو ألف مهاجر من مياه البحر الأبيض المتوسط أمس.

وردا على هجوم بشاحنة في برلين يوم 19 ديسمبر أعد الحزب ورقة يدعو فيها إلى تغيير السياسات التي تسمح للاجئين الذين يجري إنقاذهم من زوارق في البحر بالبقاء في أوروبا.

وينتقد الحزب منذ فترة طويلة سياسات الباب المفتوح التي تنتهجها ميركل والتي مكنت نحو 1.1 مليون لاجئ من سوريا والعراق وأفغانستان وغيرها من دخول ألمانيا منذ منتصف عام 2015. ويصر الحزب متجاهلا اعتراضات ميركل على حد أقصى لعدد اللاجئين يبلغ 200 ألف سنويا.

وأثار هجوم الأسبوع الماضي في برلين الذي نفذه طالب لجوء من تونس وقتل فيه 12 شخصا المخاوف في ألمانيا من أن يشكل اللاجئون المزيد من التهديدات الأمنية. وفي ضوء الانتخابات المقررة في سبتمبر أيلول المقبل يشعر الاتحاد الاجتماعي المسيحي بالقلق من فقد أصوات لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الذي تتزايد شعبيته بسرعة وينتهج موقفا متشددا من اللاجئين وألقى اللوم بشكل مباشر على سياسات ميركل في الهجوم.

ونقلت صحيفة راينيشه بوست عن الورقة الداخلية التي أعدها نواب الحزب في البرلمان قولها «يتعين وقف القبول التلقائي لجميع اللاجئين في أوروبا... هذا هو السبيل الوحيد لوقف الجريمة المنظمة في البحر المتوسط».

ودعوة الاتحاد الاجتماعي المسيحي ليست جديدة. فد دعا وزير الداخلية توماس دي مايتسيره وهو من زعماء الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له ميركل في أكتوبر تشرين الأول لإعادة المهاجرين إلى أفريقيا حيث يمكن أن يدرس الاتحاد الأوروبي طلباتهم للجوء كوسيلة للقضاء على نشاط تهريب المهاجرين المربح. وقالت الوزارة إنه ليست هناك خطط ملموسة أو مشاورات على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن هذا الاقتراح.