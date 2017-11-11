«تيلستار 18» تعود بعد 48 عاماً

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة أديداس عن الكرة الرسميّة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وهي الكرة «تيلستار 18»، وتم من خلالها إحياء أول كرة رسمية معتمدة لكأس العالم، التي حملت اسم تيلستار، والتي استخدمت خلال بطولة عام 1970 في المكسيك. وتأتي تسميتها من المكانة التي حصلت عليه بصفتها «نجمة التلفاز»، الكرة الأولى من نوعها التي يتم تزيّينها بأجزاء سوداء، حيث تمّ تصميم البُنية لتتألق على التلفاز الأبيض والأسود، ومنذ حينها غيّرت تصاميم كرة القدم إلى الأبد.

وتتميّز الكرة بتوافر شريحة داخلية، تُستخدم للمرة الأولى في كرة رسميّة، ما يجعلها الكرة الأكثر ابتكاراً في تاريخ كأس العالم. تُمكّن هذه الشريحة مُستخدميها من التفاعل مع الكرة باستخدام هاتف ذكي، عند بدء التفاعل، تقوم كل كرة بتوليد معرّف خاص بها، يوفّر بيانات ومعلومات حصريّة للمُستخدم، تعرض التجربة الفريدة والمُدركة للموقع تفاصيل مُعيّنة لكل كرة، وتوفّر ولوجاً إلى التحدّيات التي يمكن للمُستخدمين إدخالها ما قبل كأس العالم.

وتتسم الكرة بهيكل حافظ على أفضل ما في الكرة الرسميّة لبطولة كأس العالم فيفا 2014، بينما تمّ تصميمها بتقنية جديدة للارتقاء بمستوى أدائها لأقصى درجة ممكنة. وخضعت الكرة لاختبارات مُكثّفة للتأكد من ملاءمتها لاحتياجات أفضل اللاعبين في العالم، حيث استخدمها عدد من أفضل المنتخبات والأندية في العالم، مثل المنتخب الأرجنتيني والكولومبي والمكسيكي، بالإضافة إلى أندية مانشستر يونايتد ويوفنتوس وريال مدريد وأياكس. وتشكل الكرة خطوة متطورة عن كرات القدم الرسميّة السابقة، حيث يتميّز التصميم الجديد بالكامل بلمسة معدنيّة وتأثير مطبوع بقوام مميّز، مُصمّم لتوفير أفضل درجات الأداء والمتانة داخل الملعب وعلى الشوارع، وكانت الاستدامة جزءاً أساسيّاً من عملية تصميم وتصنيعها مع عناصر تتضمن مواد مُعاد تدويرها خلال عملية التصنيع والتوضيب. من جانبه، قال رولاند روملر، مدير أجهزة كرة القدم في أديداس: «تُعتبر الكرة إحدى أكثر كرات القدم شُهرةً على الإطلاق، والتي شهدت مراحل تغيّير تصميمات عديدة، لذلك فإن تطويرها مع الوفاء للطراز الأصلي كان تحديّاً مُثيراً بالنسبة لنا، ارتقت البُنية الجديدة مع شريحة ذكية بالتصميم والابتكار في عالم الكرة إلى مستوى جديد، وتوفّر للمستخدمين واللاعبين تجربة جديدة بالكامل».