لوف: نوير لا يطاردني في نومي

برلين (أ ف ب)

أكد يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، أنه ليس قلقاً من ابتعاد حارسه الأساسي مانويل نوير لفترة طويلة، بسبب كسر في قدمه، وذلك قبل 7 أشهر من مونديال روسيا 2018.

وقال لوف في مؤتمر صحفي في برلين: «لم اتصل به في الأسبوعين الأخيرين، لكن بحسب علمي، فالأمر ليس مقلقاً ولا يزعجني في نوم».

وتابع: «أعرف أنه بحاجة إلى أسابيع قليلة، من المقرر أن يعود إلى التدريبات العام المقبل، ولديه بعض الوقت لاستعادة فورمته».وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن نوير سيمضي 4 أو 5 أسابيع إضافية على العكازات، بعد تعرضه لكسر في قدمه في سبتمبر الماضي. وأقر قائد منتخب ألمانيا الشهر الماضي، أنه قد يبتعد عن الملاعب حتى مارس 2018.وقال برنهارد شميتنبيخر المستشار الإعلامي لحارس بايرن ميونيخ لمجلة «كيكر»: «مانويل لا يزال يفترض أن عودته قد تتحقق في العطلة الشتوية، وتعرض نوير «31 عاماً» لإصابة بعد أسابيع من تعافيه من كسر في القدم عينها في أبريل، خلال مواجهة ريال مدريد الإسباني في ربع نهائي دوري الأبطال». وحمل نوير شارة قائد منتخب ألمانيا العام الماضي بعد اعتزال لاعب الوسط باستيان شفاينشتايجر.