تفاهمات جديدة ترجح قرب إعلان الحكومة المغربية

الرباط (وكالات)

أبدى عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب «التجمع» الذي احتل المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إشارات إيجابية حول لقائه مع عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المكلف، تشي بوجود اتفاق واسع، بشأن تشكيل تحالف حزبي حكومي جديد في المغرب. ولم يسبق للمغرب أن عاش للشهر الثالث على التوالي، من دون حكومة، منذ تعيين رئيس الحكومة المكلف. وأشارت تسريبات صحفية مغربية، إلى احتمال عقد بن كيران وأخنوش، لقاء خلال اليومين المقبلين، لإخراج قطار المشاورات الحكومية في المغرب، من النفق المسدود. وويرجح محللون ولادة حكومة مغربية جديدة، بعد حصول «تفاهم سياسي حزبي كبير»، بين عبد الإله بن كيران وأخنوش الأمين العام لحزب التجمع.