السعودية تدعو وفداً إيرانياً لبحث ترتيبات الحجيج

جدة (وكالات)

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أمس، توجيه الدعوة لوفد شؤون حجاج إيران للمشاركة في اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج بهدف ترتيب أوضاع قدوم الحجاج الإيرانيين، وما سيقدم لهم من خدمات. وأكد وزير الحج والعمرة السعودي في تصريح صحفي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترحب بقدوم كافة الحجاج والمعتمرين والزوار من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية مع حرصها على تطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة لتيسير موسم حج هذا العام على أكمل وجه. ويأتي الإعلان السعودي عن توجيه الدعوة لوفد شؤون حجاج إيران بالتزامن إطلاق وزارة الحج والعمرة السعودية اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لأكثر من 80 دولة بهدف تنظيم إجراءات قدوم الحجاج من كافة دول العالم الإسلامي ودول الأقليات.

وقال الوزير السعودي، إن هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين لمناقشة تنظيم قدوم حجاج هذا العام 1438 من كافة أقطار العالم الإسلامي ودول الأقليات وتزويدهم بكافة التعليمات المنظمة لشؤون الحج في المملكة بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان والبناء على نجاحات موسم الحج الماضي. وأوضح أن هذه اللقاءات التي تتم بصورة مجدولة لمناقشة ترتيبات قدوم الحجاج وخدماتهم، تتم كذلك بالتنسيق مع مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات ومكتب الوكلاء الموحد ومؤسسة الأدلاء بالمدينة المنورة. وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الحج والعمرة السعودية تعمل وفق خطة متكاملة للتنسيق مع كافة الأطراف وممثلي شؤون الحج في بلدانهم لتنظيم قدوم حجاجهم وإسكانهم وتنقلاتهم، مؤكداً سعي الوزارة لتوفير البيئة الإيمانية والتنظيمية التي تمكن الحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وطمأنينة.