7 ديسمبر.. فرانس فوتبول تسلم «الذهبية»

باريس (أ ف ب)

تسلم مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية كرتها الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 7 ديسمبر المقبل «خلال برنامج خاص يقدمه دافيد جينولا على قناة ليكيب»، بحسب ما أعلن موقع الصحيفة الفرنسية التي تنتمي إلى نفس مجموعة المجلة الإعلامية.وأشار الموقع إلى أنه بدءاً من الساعة 19.45، سيرحب الدولي الفرنسي السابق بالمشاهدين في مكان استثنائي.ومنذ 2016، وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حداً لتعاون بدأ في 2010 مع فرانس فوتبول، في تقديم جائزة موحدة، حيث عاد فيفا إلى جوائزه الخاصة والمجلة لتقديم كرتها المرموقة.

وكانت «فرانس فوتبول» قد أعلنت العام الماضي منح البرتغالي كريستيانو رونالدو كرتها الذهبية في 12 ديسمبر، ثم حذا «فيفا» حذوها بعد شهر.

لكن هذه السنة، منح فيفا جائزته أولاً في في 23 أكتوبر الماضي لرونالدو أيضاً في لندن. ويعد البرتغالي المتوج مع ريال مدريد ببطولة إسبانيا ودوري أبطال أوروبا الأوفر حظاً لنيل كرته الذهبية الخامسة.وبحال تتويجه، سيرفع الدون كراته إلى 5 بعد 2008 و2013 و2014 و2016، متساوياً مع غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة الإسباني «2009 و2010 و2011 و2012 و2015».