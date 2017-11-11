7 ديسمبر.. فرانس فوتبول تسلم «الذهبية»

باريس (أ ف ب)
تسلم مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية كرتها الذهبية لأفضل لاعب في العالم في 7 ديسمبر المقبل «خلال برنامج خاص يقدمه دافيد جينولا على قناة ليكيب»، بحسب ما أعلن موقع الصحيفة الفرنسية التي تنتمي إلى نفس مجموعة المجلة الإعلامية.وأشار الموقع إلى أنه بدءاً من الساعة 19.45، سيرحب الدولي الفرنسي السابق بالمشاهدين في مكان استثنائي.ومنذ 2016، وضع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» حداً لتعاون بدأ في 2010 مع فرانس فوتبول، في تقديم جائزة موحدة، حيث عاد فيفا إلى جوائزه الخاصة والمجلة لتقديم كرتها المرموقة.
وكانت «فرانس فوتبول» قد أعلنت العام الماضي منح البرتغالي كريستيانو رونالدو كرتها الذهبية في 12 ديسمبر، ثم حذا «فيفا» حذوها بعد شهر.
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