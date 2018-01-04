64 لاعباً ولاعبة في «الدراجات الهوائية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الفنية للرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص، مشاركة 64 متسابقاً (37 لاعبا و27 لاعبة في الدراجات الهوائية التي تقام ضمن دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، التي تستضيفها أبوظبي من 17 إلى 22 مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتشهد الدورة مشاركة 33 دولة منها 18 من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و15 أوروبية وآسيوية وأفريقية تشارك ولأول مرة في الألعاب، وتشهد الدراجات الهوائية مشاركة 17 دولة عربية وأجنبية، وتقام المنافسات على حلبة مرسى ياس التي تتميز بوجود بنى تحتية ومسارات حديثة مخصصة.

وأعلنت اللجنة الفنية، أن الدراجات الهوائية تشهد مشاركة مميزة في النسخة التاسعة للألعاب، إذ تشارك البحرين بلاعبين، وكذلك السعودية ولبنان، وهناك دول تشارك بلاعبين ولاعبتين وهي مصر، وإيران، والعراق، والأردن، وليبيا والمغرب، وعمان، وسورية، بينما تشارك دولة الإمارات المستضيفة والمنظمة للحدث بـ 8 لاعبين و8 لاعبات.

وجاءت المشاركات من الدولة الأجنبية، ومنها الصين التي تشارك بلاعبين ولاعبتين ومثلها بوركينا فاسو، وأستراليا بـ 3 لاعبين و3 لاعبات.