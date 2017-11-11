إيرلندا في الاختبار الثامن والدنمارك تحلم بالخامسة

كوبنهاجن (أ ف ب)

تخوض جمهورية أيرلندا الملحق الأوروبي الثامن في تاريخها، عندما تحل ضيفة على الدنمارك القوية ذهاباً اليوم، على ملعب باركن شتاديون في كوبنهاجن، في الحاجز الأخير قبل التأهل إلى مونديال روسيا 2018 الضيف المقبل.

واختبر المنتخب الأخضر ذكريات متفاوتة في مباريات الملحق، إذ نجح 3 مرات على غرار تفوقه على إيران، وبلوغه نسخة 2002، فيما خسر 4 مرات أشهرها أمام فرنسا في 2009.

وتواجهت إيرلندا مع إيران في ملحق تصفيات مونديال 2002، عندما شاركت آخر مرة في الحدث العالمي الكبير، ففازت ذهابا 2-صفر وخسرت إياباً صفر-1، لكن في ملحق 2010، منيت شباكها في الوقت الإضافي بهدفي جدلي بعد لمسة يد من المهاجم الفرنسي تييري هنري.

وتبحث إيرلندا عن مشاركتها الرابعة في تاريخها بعد 1990 و1994 و2002، علماً بانها بلغت المراحل الإقصائية في مشاركاتها الثلاث، وخصوصا في الأولى عندما وصلت إلى ربع نهائي 1990.ولم تخسر إيرلندا في آخر 4 مباريات ضد الدنمارك «فوزان وتعادلان»، وتخطتها في 2007 بنتيجة ساحقة 4-صفر.من جهتها، تبحث الدنمارك عن مشاركة خامسة بعد 1986 «ثمن النهائي»، 1998 «ربع النهائي»، 2002 «ثمن النهائي» و2010 «خرجت من دور المجموعات»، وتبدو مرشحة قوية لتخطي الملحق الحالي الذي يحسم الثلاثاء المقبل إياباً على ملعب افيفا في دبلن.وحلت إيرلندا وصيفة في مجموعتها الأوروبية الرابعة، بفارق نقطتين عن صربيا الأولى، فيما حلت الدنمارك وصيفة لبولندا بفارق 5 نقاط في المجموعة الخامسة.ويعود النروجي آجي هاريدي مدرب الدنمارك ومارتن أونيل مدرب إيرلندا، للقاء مجدداً بعد أن لعبا جنباً إلى جنب في مانشستر سيتي ونوريتش الانجليزيين قبل أكثر من 3 عقود.