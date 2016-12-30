ترحيب عربي وأوروبي برؤية كيري لإقرار السلام في المنطقة

علاء المشهراوي، عبد الرحيم حسين، وكالات (عواصم)

استمرت ردود الفعل المرحبة بخطاب وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أكد فيه الليلة قبل الماضية، على حل الدولتين في فلسطين المحتلة، وحدد فيه 6 مبادىء كبرى قال إنها تلقى توافقاً بشأن السلام في الشرق الأوسط و«يمكن أن تستخدم أساساً لمفاوضات جدية عندما يكون طرفا النزاع مستعدين».

ورحبت السعودية بمقترحات كيري، وقال مسؤول بوزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته الوكالة الرسمية أمس، إن المملكة ترى أن المقترحات تتماشى مع غالبية قرارات الشرعية الدولية، وعناصر مبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت في 2002، وقمة مكة الإسلامية عام 2005، وتشكل أرضية مناسبة لبلوغ الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

من جهتها، رحبت البحرين برؤية الوزير الأميركي بشأن الحل النهائي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، قائلة في بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إن المقترحات تمثل إطاراً ملائماً للتوصل لتسوية للقضية الفلسطينية، بما يتناسب مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وشددت على أن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية ستنعكس إيجاباً على دول المنطقة كافة، وستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بها وتحقيق التنمية والرخاء لشعوبها. كما رحبت قطر بمقترحات كيري.