الحريري: نحرص على إبقاء لبنان بعيداً عن حروب المنطقة

بيروت (د ب ا)

حذر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أمس، من «مشروع خطير» بالمنطقة، مؤكداً على ضرورة المحافظة على لبنان وإبقائه بعيداً عن الحروب والحرائق. وبحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، قال الحريري «هناك مشروع خطير في المنطقة، وأنا عليّ أن أحافظ على لبنان، وعلينا القيام بكل ما يمكن القيام به لإبقاء وطننا بعيداً عن حروب وحرائق المنطقة». وأضاف «إن التزامنا بنهج الاعتدال أثبت جدواه في تجنيب لبنان الكثير من المنزلقات، فالاعتدال هو القوة وليس التطرف علماً أن هذا التطرف ليس له دين أو مذهب وليس حكراً على المسلمين وحدهم». وأشار إلى أنه «في ما يتعلق بالنهوض بالبلد، يجب علينا أن لا ننظر إلى من يربح أومن يخسر، بل أن يكون لبنان هو الرابح على الدوام».

وتابع «نحن كسياسيين، يجب أن نضحي من أجل البلد، فالاستقرار هو الأساس، ويجب أن لا نوقف البلد من أجل الخلافات السياسية، لأن الخلافات السياسية الجذرية الموجودة، ليست طائفية ولا مذهبية بل سياسية بحتة». وأعلن الحريري «المهم أن نعيد بيروت متألقة كما كانت، وأن لا تكون تحت رحمة أحد، لا في موضوع النفايات ولا الكهرباء، ولا في باقي المرافق. والمهم أيضاً أن نعيد السياحة إلى سابق عهدها».