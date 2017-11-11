سامي عبد العظيم (رأس الخيمة)

تستكمل مساء اليوم مباريات الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى، بإقامة 3 مباريات مهمة، إذ تتجه الأنظار إلى لقاء بني ياس وضيفه اتحاد كلباء في الشامخة عند الساعة 4.50 دقيقة مساء، ويستضيف مسافي فريق دبا الحصن عند الساعة 4.45 مساء، ويحل الحمرية ضيفاً على مصفوت في الساعة 4.50 مساء.

ويسعى «السماوي» لتعزيز فوزه الافتتاحي على دبا الحصن بهدف نظيف، سجله مدافع الأخير بالخطأ في مرماه، وذلك لضمان عدم الابتعاد عن دائرة الصدارة، وتأكيد حضوره القوي في «موسم الهواة» مع المدرب الصربي جوران، في مواجهة قوية أمام فريق يحمل التطلعات ذاتها لاستعادة موقعه في «المحترفين»، كما أن اللقاء يحمل في طياته رغبة أصحاب الأرض في تعويض الخسارة التي تعرضوا لها أمام «النمور» بالذات 1-2 ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة.

ويدخل بني ياس مباراة اتحاد كلباء متسلحاً بالرغبة الكبيرة في تحقيق انتصار يلبي تطلعاته في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى، بعد تدريبات مكثفة خاضها الأسبوع الماضي، إذ كان التركيز على ضرورة الحذر مع متطلبات هذه المواجهة، خصوصاً أن «السماوي» كان قد خسر أمام كلباء في تمهيدي الكأس.

ويغيب عن بني ياس، اليوم، قائده الميداني المخضرم يوسف جابر، الذي يعاني من إصابة أبعدته عن مواجهة دبا الحصن في الجولة الأولى، فيما تبدو فرص مشاركة صالح المنهالي وحبوش صالح صعبة للغاية بسبب شد عضلي أبعدهما عن التدريبات الجماعية الأخيرة التي خاضها الفريق، علماً بأن الفريق سيفتقد جهود سهيل النوبي الموجود مع منتخبنا الوطني في معسكره الحالي في العين، برغم تأكيدات مصادر مطلعة في النادي برغبتهم في عودة النوبي لخوض مباراة كلباء والعودة مجدداً إلى معسكر العين.