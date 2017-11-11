الفجيرة يتصدر «مؤقتاً» برباعية في شباك «الخيماوي»

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهدت انطلاقة مباريات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى أمس 3 مباريات، وفي أهمها فاز الفجيرة على رأس الخيمة 4-2، وتعادل العروبة والذيد 2-2، كما تعادل خورفكان مع العربي 1-1، ليحتل «الذئاب» الصدارة مؤقتاً قبل استكمال مباريات الجولة مساء اليوم.

وتمكن الفجيرة من استعادة «نغمة الفوز» في دوري الدرجة الأولى أمس على حساب مضيفه رأس الخيمة 4-2 بعد مواجهة مثيرة بين الفريقين بالرغبة العالية في حصد النقاط الثلاث قبل أن يحسمها «أبناء الأسطورة» بذكاء في الشوط الثاني، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المنافسة «مؤقتاً».

أحرز أهداف الفجيرة عمر كوسوكو ومبارك حسن ومحمد خلفان وإبراهيم سعيد في الدقائق 16 و27 و31 و61، بينما نال ثنائية الخيماوي أحمد ضياء وعيسى علي في الدقيقتين 20 و34، كما أن الفجيرة نجح في «كسر حاجز» الخسارة من الخيماوي بالذات في هذه الجولة إثر الخسارة التي تعرض لها في المرحلة الـ 19 من الدوري في الموسم الماضي.

وبدأ لاعبو الفجيرة اللقاء بأداء أفضل رغم المحاولات التي قام بها «الخيماوي» لحماية المرمى، والرد بالمحاولات المعاكسة، خصوصاً أن الفريق استعاد جهود ثنائي السامبا اليكس وفيليب إثر غيابهما عن الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء، لكن الأفضلية كانت للفجيرة عن طريق المهاجم الفرنسي عمر كوسكو بعد مرور 16 دقيقة.