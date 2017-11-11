سلطان المنذري: مواجهة مصيرية لحسم حسابات الصعود

دبي (الاتحاد)

تشهد مباراة الوصل أمام ضيفه شباب الأهلي دبي، استمرار مبادرات إدارة «الإمبراطور»، والتي أعلنت مبكراً منح جمهور الفريق الضيف نسبة 50٪ من مقاعد استاد زعبيل في مواجهة الليلة.

وأعلنت ادارة النادي عن مبادرة جديدة لتوفير مياه الشرب المثلجة للجمهور أمام كل البوابات، اعتباراً من مباراة اليوم، علاوة على التدشين الرسمي لاتفاقية النادي مع اقتصادية دبي، والتي يخصص بموجبها مساحات عرض لمنتجات أصحاب مشاريع رخصة التاجر الإلكتروني.

وتكرم إدارة الوصل قبل انطلاقة المباراة فريق تحت 13 عاماً بالنادي، والذي شارك مؤخراً كممثل للإمارات في نهائيات بطولة دانون الدولية التي استضافتها الولايات المتحدة الأميركية، فيما سيتم الترويج لدعم مشاركة لاعب الوصل حسين يوسف الشهير بميسي وصاحب السنوات الثماني في المنافسة على الفوز بجائزة الإبداع الرياضي.

من جانبه، وصف سلطان المنذري، حارس الوصل مباراة الليلة بأنها مصيرية في سباق التأهل المبكر للدور ربع النهائي، مؤكداً على جاهزية جميع عناصر الفريق، وقال معلقاً على القوة الهجومية لشباب الأهلي: «نعلم قوة المنافس، ولدينا التكتيك المناسب للحد من الخطورة الهجومية لشباب الأهلي».