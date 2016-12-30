بوتين: استئناف الرحلات الجوية إلى مصر قريباً

عواصم (وكالات)
أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي أمس، أن رحلات الطيران الروسية لمصر ستستأنف في القريب العاجل، وذلك منذ تعليقها بين البلدين إثر تحطم طائرة الركاب فوق سيناء في أكتوبر 2015. وجاء في البيان «أكد الرئيس بوتين عزم روسيا استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين القاهرة وموسكو في القريب العاجل» ولم يحدد موعداً لاستئناف الرحلات الجوية، لكن مصدراً في موسكو أشار إلى «احتمال كبير» لعودة رحلات الطيران بين روسيا مع مصر يناير المقبل. وكانت الطائرة طراز إيرباص أيه321 وتشغلها شركة متروجيت في طريق عودتها إلى مدينة سان بطرسبرج وعلى متنها سياح روس بعد انتهاء عطلتهم التي قضوها في مدينة ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. وأسفر الحادث عن مقتل كل من كان على الطائرة وعددهم 224 شخصاً. وقالت روسيا وحكومات غربية إن قنبلة كانت سبباً في سقوط الطائرة، كما أعلن الرئيس المصري لاحقاً أن الإرهاب كان وراء الحادث.
وأفاد بيان الرئاسة المصرية أن الرئيسين بحثا أيضاً القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمتان السورية والليبية. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، أن الجانبين اتفقا على تعزيز العمل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة واستمرار التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حول سبل مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع المتغيرة في المنطقة والعالم. كما أعرب السيسي عن خالص العزاء والمواساة للرئيس بوتين ولأسر ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في البحر الأسود الأسبوع الماضي.
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