بوتين: استئناف الرحلات الجوية إلى مصر قريباً

عواصم (وكالات)

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي أمس، أن رحلات الطيران الروسية لمصر ستستأنف في القريب العاجل، وذلك منذ تعليقها بين البلدين إثر تحطم طائرة الركاب فوق سيناء في أكتوبر 2015. وجاء في البيان «أكد الرئيس بوتين عزم روسيا استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين القاهرة وموسكو في القريب العاجل» ولم يحدد موعداً لاستئناف الرحلات الجوية، لكن مصدراً في موسكو أشار إلى «احتمال كبير» لعودة رحلات الطيران بين روسيا مع مصر يناير المقبل. وكانت الطائرة طراز إيرباص أيه321 وتشغلها شركة متروجيت في طريق عودتها إلى مدينة سان بطرسبرج وعلى متنها سياح روس بعد انتهاء عطلتهم التي قضوها في مدينة ومنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. وأسفر الحادث عن مقتل كل من كان على الطائرة وعددهم 224 شخصاً. وقالت روسيا وحكومات غربية إن قنبلة كانت سبباً في سقوط الطائرة، كما أعلن الرئيس المصري لاحقاً أن الإرهاب كان وراء الحادث.

وأفاد بيان الرئاسة المصرية أن الرئيسين بحثا أيضاً القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمتان السورية والليبية. وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، أن الجانبين اتفقا على تعزيز العمل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة واستمرار التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين خلال المرحلة المقبلة حول سبل مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع المتغيرة في المنطقة والعالم. كما أعرب السيسي عن خالص العزاء والمواساة للرئيس بوتين ولأسر ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في البحر الأسود الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر في موسكو أن القاهرة ستشهد قريباً توقيع عقد بناء محطة نووية في مصر، بين مؤسسة «روس آتوم» الروسية ووزارة الكهرباء المصرية، في تطور هو الأهم على صعيد التعاون بين البلدين. وأعلن نائب مدير عام المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية نيقولاي سباسكي أن الوكالة ستوقع عقد بناء أول محطة كهروذرية في مصر، حيث شكلت عملية بناء محطة الضبعة النووية حلماً لدى المصريين. وكانت روسيا ممثلة بروس آتوم، ومصر، ممثلة بهيئة المحطات النووية، وقعتا في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على البحر. وتشمل الاتفاقية النواحي الفنية المتعلقة بأحدث التكنولوجيات التي تضمن أعلى معايير الأمان النووي. كما يتضمن العرض الروسي أفضل الأسعار التمويلية الخاصة بأفضل تمويل وفترة سماح أو فائدة، ولا تضع شروطاً سياسية على مصر. وتضم المحطة النووية في المرحلة الأولى، وفقًا للاتفاقية، 4 مفاعلات، قدرة كل منها نحو 1200 ميجاوات، بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار.