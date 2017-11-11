وليد عمبر: هدفنا العودة إلى طريق الانتصارات

منير رحومة (دبي)

أكد وليد عمبر ،لاعب شباب الأهلي - دبي أن فريقه يدخل مباراة اليوم أمام الوصل بهدف الفوز والعودة الى سكة الانتصارات، بعد مرور ثلاث جولات في الدوري بدون فوز.

وأضاف أن اللاعبين الذين سيمنحهم الجهاز الفني فرصة المشاركة في اللقاء متحفزون لتقديم عرض قوي والظهور بمستوى جيد يعكس حقيقة إمكانياتهم، وذلك بنية تحقيق نتيجة إيجابية وتصحيح مسار «الفرسان الثلاثة».

وبخصوص أجواء الفريق بعد سلسلة التعثرات التي عاشها شباب الأهلي في الفترة الأخيرة، أوضح عمبر أن اللاعبين بذلوا جهداً كبيراً من أجل الفوز وانتزاع النتائج الإيجابية، إلا أن الأمور لم تكن في مستوى تطلعات الجميع، مما يتطلب مضاعفة الجهد والعمل بجدية لتفادي الأخطاء وانتزاع الفوز.

وأشار أيضاً إلى أن اللعب تحت قيادة المدرب كوزمين محفز لكل اللاعبين، حيث يدخلون المباراة بنية الفوز وحصد النتائج الإيجابية من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات، متمنياً أن يظهر فريقه بالصورة اللائقة وإسعاد الجماهير.

وأضاف أن معنويات اللاعبين لم تتأثر بالنتائج السلبية، وأن المعنويات عالية من أجل تقديم عرض قوي في لقاء اليوم، خاصة وأن مباريات شباب الأهلي مع الوصل عادة ما تحفل بالإثارة والندية.

وعن أهمية لقاء اليوم على اعتبار أنه «ديربي» جماهيري يلقى اهتماماً كبيراً، شدد وليد عمبر على أن الوصل فريق قوي يملك نخبة من اللاعبين المتجانسين والذين يلعبون مع بعضهم منذ موسمين، إلا أن عزيمة الفرسان قوية لحصد الفوز في زعبيل.

وتشهد تشكيلة شباب الأهلي اليوم غياب سبعة لاعبين أساسيين هم النجوم الدوليون، ماجد ناصر ووليد عباس ومحمد مرزوق وحبيب الفردان وخميس إسماعيل وعبد العزيز صنقور بالإضافة الى السنغالي موسى سو الذي التحق بمنتخب بلاده من أجل المشاركة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وينتظر أن يدفع المدرب كوزمين بنخبة من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصتهم في الدوري، من أجل دعم الصفوف وتعويض الغيابات.