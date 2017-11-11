بعثة «الأبيض الشاب» تعود ببطاقة التأهل الآسيوي

دبي (الاتحاد)

استقبل المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة بعثة منتخبنا الوطني للشباب تحت 19 سنة، لدى وصولها الدولة صباح أمس عبر مطار دبي الدولي، بعد نجاح «الأبيض الشاب» في بلوغ نهائيات كأس آسيا للشباب - إندونيسيا 2018 من خلال صدارة مجموعته في التصفيات الآسيوية التي أقيمت في العاصمة القيرغيزية بيشكيك.

وهنأ بن غليطة أعضاء منتخبنا الوطني للشباب على ما قدموه من مستوى متميز ونتائج إيجابية أهلته عن جدارة لصدارة المجموعة وحجزه بطاقة التأهل للنهائيات الآسيوية مبكراً قبل جولة من ختام التصفيات، مؤكداً على أن أمام «الأبيض الشاب» فرصة مناسبة للتحضير بصورة ممتازة حتى أكتوبر من العام 2018 موعد نهائيات كأس آسيا للشباب، وأن اتحاد الكرة يضع كامل ثقته في قدرة منتخبنا تشريف الكرة الإمارات وإسعاد الجماهير.

كما كان في استقبال البعثة عبيد مبارك الشامسي المدير الفني للاتحاد، وعبد القادر حسن مدير إدارات العلاقات العامة، وعدد من أولياء أمور وأصدقاء اللاعبين الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في فرحة التأهل.