«دبي الدولي للسيارات» ينطلق الثلاثاء المقبل

دبي (وام)

تنطلق الدورة الـ 14 من معرض دبي الدولي للسيارات، أحد أضخم معارض السيارات في منطقة الشرق الأوسط، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي 14 نوفمبر الجاري، ويستمر لمدة 5 أيام. ويقدم المعرض لزواره باقة من أحدث المركبات المتألقة ونماذج السيارات التي تقدمها أكثر من 100 علامة رائدة على مستوى العالم في مجال تصنيع السيارات.وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، إن معرض دبي الدولي للسيارات 2017 باعتباره أبرز معارض السيارات في منطقة الشرق الأوسط، المكان الوحيد لمحبي السيارات من الصغار والكبار، يتيح الفرصة لمشاهدة باقة من أحدث النماذج التي ستجوب الطرقات حول العالم في المستقبل، مشيرة إلى أنه على الرغم من الشغف الكبير الذي يكنه الناس في هذه المنطقة تجاه السيارات، فإن هذا الحدث يتجاوز المفهوم الاعتيادي لمعارض السيارات، إذ يقدم لزواره مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي من شأنها أن تضمن لجميع أفراد العائلة فرصة قضاء يوم رائع خارج المنزل.

وتستضيف دورة عام 2017 من معرض دبي الدولي للسيارات، منطقة مخصصة للسيارات الخارقة، وستقدم منطقة «شارع الأحلام» لزوار المعرض فرصة التعرف عن كثب على مجموعة من أسرع السيارات، وأكثرها تألقاً وشهرةً في العالم، بما يشمل السيارة الخارقة الأولى في العالم التي يتم صنعها يدوياً من معدن التيتانيوم.