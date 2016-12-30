إعلان وقف إطلاق النار بسوريا تمهيداً لمفاوضات سياسية

عواصم (وكالات)

وقعت روسيا وتركيا والنظام السوري، اتفاقاً مع المعارضة السورية لوقف نار شامل في أنحاء البلاد بدأ تنفيذه منتصف ليل أمس، تمهيداً لمفاوضات سياسية بمشاركة قوى إقليمية ودولية، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خفض الوجود العسكري الروسي في سوريا.

كما أعلن الجيش النظامي وقفاً شاملاً للعمليات القتالية، مؤكداً استثناء «داعش» ووحدات الحماية الكردية، وأشارت تركيا إلى أن الاتفاق لا يشمل الفصائل المصنفة إرهابية من قبل الأمم المتحدة، التي رحب مبعوثها إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بالاتفاق، معرباً عن أمله في أن يسمح بتقديم المساعدات للمدنيين.

وقال بوتين إن فصائل المعارضة وحكومة سوريا وقعتا على عدد من الوثائق تشمل اتفاقا لوقف النار يبدأ سريانه منتصف ليلة 29-30 ديسمبرالجاري.

وأوضح أن «الوثيقة الأولى بين الحكومة السورية والمعارضة حول وقف النار على مجمل الأراضي السورية، والثانية تشمل تطبيق إجراءات تهدف إلى مراقبة احترام الهدنة، والثالثة هي إعلان أطراف النزاع استعدادهم لبدء محادثات السلام».