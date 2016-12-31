المخلافي: الحكومة الشرعية تسيطر على 80% من اليمن

القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، أن الحكومة الشرعية تسيطر على أكثر من 80%‎ من مساحة الجغرافيا اليمنية، وهي تبذل جهودا جبارة في ظل إمكانات شحيحة لبسط سيطرتها وتحقيق حضور الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف المحافظات. وخلال ندوة صحفية شارك فيها المخلافي بمؤسسة «روز اليوسف» أمس في القاهرة، استعرض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى سعي الحكومة الحثيث في إعادة الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات اليمنية.

وتناولت الندوة الصحفية المساعي الحالية للعودة إلى المسار السياسي المبنية على المرجعيات الأساسية وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها في جميع محافظات اليمن.