مسقط: الانضمام للتحالف الإسلامي ضد الإرهاب لتحقيق الاستقرار في المنطقة



تاريخ النشر: الجمعة 30 ديسمبر 2016 مسقط (وام) أعلنت سلطنة عمان مساء أمس، الانضمام إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب. وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان أن انضمام السلطنة إلى التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لأهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح. ونسبت وكالة الأنباء العمانية إلى البيان قوله «إن السلطنة سوف تبذل وكما كانت على الدوام، كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة التي يتوجب تعاون كل الأطراف لتحقيقها». كان سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي قد تلقى الليلة قبل الماضية رسالة خطية من معالي السيد بدر بن سعيد البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الحكومية أن الرسالة التي سلمها السفير العماني لدى المملكة، تضمنت إعلان السلطنة الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب. وثمن ولي ولي العهد السعودي هذا الموقف وأعرب عن تقديره للقيادة في سلطنة عمان لدعم جهود المملكة في قيادة التحالف. وتعد سلطنة عمان الدولة الـ41 التي تنضم للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.