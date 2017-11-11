«شروق» تستقطب اهتمام الزوار في سوق السفر العالمي

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي في لندن الذي انطلقت فعالياته في 6 نوفمبر الجاري، واستمرت ثلاثة أيام، مستعرضة خلاله محفظتها الواسعة من المشاريع السياحية القائمة، وتلك التي لا تزال قيد التطوير، وما توفره هذه المشاريع من مرافق ومقومات وعروض ترويجية جاذبة.

وحظيت منصة «شروق» في المعرض، ضمن جناح هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، باهتمام واسع من الزوار الدوليين ووكلاء السفر وشركات السياحة العالمية الذين تعرفوا إلى أبرز ما تقدمه الوجهات التابعة للهيئة من مرافق متنوعة وخدمات تلائم مختلف شرائح الزائرين.

وسلطت «شروق» الضوء خلال الحدث على المجموعات السياحية والعروض الترويجية التي تقدمها ضمن 3 من أهم مشاريعها، وهي مليحة للسياحة البيئية والأثرية وواجهة المجاز المائية وجزيرة النور، حيث تفاعل الزوار معها، وأبدوا اهتماماً بمعرفة المزيد عما توفره إمارة الشارقة عموماً من وجهات وخدمات سياحية.

وفي عرض تقني أبهر الحاضرين، أتاحت «شروق» للزوار خلال الحدث، ولأول مرة، فرصة القيام بجولة داخل مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، من خلال تقنية الواقع الافتراضي، حيث يشعر الزائر كما لو كان موجوداً فعلاً على أرض مليحة، يشاهد كثبانها ومعالمها الطبيعية والتاريخية، ويتعرف عن قرب إلى مكنوناتها، وهو ما نال استحسان زائري المنصة الذين عبروا عن رغبتهم في زيارة مليحة.

واستعرضت الهيئة باقتها الترويجية الأحدث في مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، وهي باقة «آلة الزمن» التي توفر للأطفال والكبار ورش عمل تفاعلية وتعليمية، يصنعون خلالها مذنبهم الخاص، ويعيشون حياة الكهوف، ويتعرفون إلى كيفية عيش الإنسان الأول في هذه المنطقة قبل آلاف السنين.

وأطلعت المنصة وكلاء السفر ومندوبي شركات السياحة والمهتمين على تفاصيل ومميزات علامتها التجارية الأحدث، «مجموعة الشارقة للضيافة» التي تضم حتى الآن 4 مشاريع فندقية، هي: «واحة البداير» في صحراء البداير، و«بيت خالد بن إبراهيم» في منطقة قلب الشارقة، و«نزل الرفراف» في مشروع كلباء للسياحة البيئية، و«نزل صخرة الأحفور» في مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية.

ووفرت المنصة معلومات وافية حول «فندق البيت» مشروع الضيافة الفاخر من فئة الخمس نجوم الذي يعد جزءاً من مشروعها الرائد «قلب الشارقة»، والمتوقع افتتاحه مطلع العام المقبل.

كما تعرف الزوار إلى آخر التطورات المتعلقة بالمرحلة الثانية من واجهة المجاز المائية، حيث من المقرر افتتاح عدد من المطاعم والمقاهي الجديدة قبل نهاية العام الجاري.