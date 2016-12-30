الإمارات تعيد تأهيل 16 مدرسة في «الضالع»

بسام عبدالسلام (عدن)

أسهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بتأهيل وصيانة 16 مدرسة في محافظة الضالع جنوب اليمن، ضمن الجهود الإنسانية التي تبذلها لدعم قطاع التعليم في المدن المحررة وتطبيع الأوضاع في العملية التربوية والارتقاء بها نحو الأفضل.

وأوضح مدير مكتب التخطيط في محافظة الضالع نبيل عفيف، لـ «الاتحاد» أن هناك جهودا بذلت من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في تأهيل 16 مدرسة في مناطق متفرقة من الضالع، وأن هذه المشاريع التنموية في قطاع التعليم أسهمت في عودة أعداد كبيرة من الطلاب إلى المدارس واستئناف العملية التعليمية.

وأضاف «أن المنشآت الحكومية والخدمية تعاني أوضاع متردية وتتطلب التدخلات العاجلة لإعادة تأهيلها وأعمارها من الخراب والدمار الذي لحق بها جراء الحرب ومن أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين»، لافتا إلى أن أبناء الضالع يتطلعون إلى تحسين الخدمات الأساسية والبدء بعملية إعادة الأعمار للمنازل والمرافق الحكومية المتضررة إلى جانب تقديم المساعدات الإغاثية المختلفة في النواحي الغذائية والإنسانية والتنموية.

وأكد محافظ الضالع فضل الجعدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دورا محوريا وبارزا في دعم وإسناد جهود السلطات المحلية في المدن المحررة من سيطرة الميليشيات الانقلابية لتطبيع الأوضاع وإنعاش التنمية في مختلف المجالات الأساسية.