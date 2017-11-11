«الاقتصاد» تبحث التعاون مع «غرفة» البرتغال

لشبونا (وام)

التقى عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية برونو بابوني، رئيس غرفة التجارة والصناعة البرتغالية في مقر الغرفة في لشبونة وذلك على هامش مشاركة وفد الإمارات في قمة الويب العالمية للتكنولوجيا.

حضر اللقاء، موسى عبد الواحد الخاجة سفير الدولة لدى البرتغال، ومن وزارة الاقتصاد محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري، وعصام الفلاسي مدير إدارة تقنية المعلومات ومجموعة من المستثمرين البرتغاليين في الإمارات.

وقال رئيس الغرفة البرتغالية، إن الغرفة تعمل على دعم وتطوير مناخ الاستثمار في البرتغال وتخطط لتنظيم زيارتين لوفود من رجال الأعمال للإمارات خلال عام 2018 ما يعكس مستوى الاهتمام بسوق الإمارات من قبل رجال الأعمال البرتغاليين، مؤكدا أن هناك استراتيجية لتعزيز التعاون المثمر على المدى الطويل وتلبية احتياجات رجال الأعمال من الجانبين.

وبحث الجانبان فرص فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار ومد جسور التواصل بين القطاع الخاص في الجانبين، مع تركيز التوجه على المجالات الحيوية ضمن الأجندة الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها الصناعات الغذائية والزراعة وتنمية الاستثمار والتبادل التجاري.