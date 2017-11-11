«بوينج»: طائرات المستقبل ذاتية القيادة كهربائية الطاقة

دبي (الاتحاد)

تعكف شركة «بوينج» الأميركية لصناعة الطائرات، حالياً على دراسة تطوير طائرات تجارية وأخرى للشحن ذاتية التحكم، تعمل بالطاقة الكهربائية، وذلك ضمن استراتيجية الشركة للابتكار واستشراف المستقبل، بالاستفادة من ثورة الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وقال مايك سينيت نائب الرئيس لتطوير منتجات الطائرات التجارية: «لا تسعى بوينج إلى إلغاء دور الطيارين والاستغناء عن وجودهم في قمرة القيادة، بل إن هذا البحث الأولي ينطوي على ضمان أن تحافظ الطائرات وأنظمة الطيران في المستقبل على نفس مستوى الأمان والسلامة الموجودة في القطاع حاليا».

وأوضح سینیت، أن بوينج لا تسعى عبر توظيف القيادة الآلية، إلى إلغاء دور الطيارين والاستغناء عن وجودهم في قمرة القيادة، بل إن هذا البحث الأولي ينطوي على ضمان أن تحافظ الطائرات وأنظمة الطيران في المستقبل على نفس مستوى الأمان والسلامة الموجودة في القطاع حالياً.

وأشار إلى أن طائرات بوينج تتمتع بقدرات قيادة ذاتية تشمل الطيران الآلي، والهبوط الآلي، وإدارة قوة الدفع، والملاحة، وغيرها، إلا أن التحديات التي تعمل بوينج على مقاربتها تكمن في سير الطائرة على المدرج بشكل آلي، والإقلاع الآلي، وتنفيذ عمليات الطيران بشكل آلي، ودمج الطائرة في المجال الجوي، والتقليل من الأحداث الطارئة وغير المتوقعة، لافتاً إلى أن الاختبارات الأولى سوف تركز على عملية سير الطائرة على المدرج بشكل آلي، والتعلم الآلي، وتصميم أنظمة سلامة عالية.وأضاف سینیت: «في ظل نمو قطاع الطيران التجاري بمعدل 4.8% سنوياً، فإنه سيكون بحاجة إلى 647 ألف طيار خلال السنوات العشرين المقبلة، ولذلك تعكف بوينج على دراسة إمكانية تطبيق تكنولوجيا القيادة الذاتية كأحد الحلول المحتملة لتلبية هذا الطلب»، مشيراً إلى أن «التكنولوجيا المستقبلية ضمن طائرات ذاتية القيادية تشمل طائرات تجارية مخصصة للشحن بدون طيار وطائرات هجينة تعمل بالطاقة الكهربائية فضلاً عن طائرات سوبر سونيك».ولفت إلى أن بوينج ستقوم في المدى القريب بدراسة سير الطائرة على المدرج بشكل آلي، والتعلم الآلي، ونظم السلامة العالية، مع عزمها التحليق بواسطة هذه التكنولوجيا باستخدام أجهزة المحاكاة خلال هذا العام، وفي اختبار طيران خلال العام المقبل.وذكر أن بوينج تقوم بدراسة العناصر الأساسية لتشغيل بعض المهام المتبقية آلياً، وعلاوة على ذلك، فهناك وحدات أعمال أخرى ضمن شركة بوينج طبقت الطيران الذاتي في قطاع الدفاع والفضاء وبعض المشاريع البحثية منذ سنوات عديدة. وستعمل بوينج للطائرات التجارية على الاستفادة من تلك التجارب من أجل المضي قدماً نحو تطبيقها في قطاع الطيران التجاري.

وتأتي هذه التطويرات ضمن برنامج بوينج ecoDemonstrator لدعم النمو المستدام على المدى الطويل في مجال الطيران، حيث تبحث بوينج عن فرص لتحسين الأداء البيئي للطيران التجاري في جميع أنحاء دورة أداء الطائرة.ويلعب البرنامج دورا رئيسيا في الشركة والاستراتيجية البيئية باستخدام اختبارات الطيران لتسريع التكنولوجيات الجديدة التي تمكن الحد من الانبعاثات والضوضاء، والمساعدة في تلبية الأهداف البيئية الأخرى. وقد توضع التقنيات والمعالجات في نماذج الطائرات الحالية، أو العاملة في الأسطول وتطبيقها على برامج تطوير الطائرات الجديدة.