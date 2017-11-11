بدء تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتعديل لطائرات «A380» في أبوظبي

دبي (الاتحاد)
باشرت الاتحاد للطيران الهندسية، وشركة إيرباص تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتعديل لطائرات 380A في أبوظبي، وذلك ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين خلال نوفمبر 2016 ،والتي تصل مدتها إلى 6 سنوات، حيث وصلت أول طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا في نهاية أكتوبر الماضي.
وقالت شركة إيرباص أمس، إنه بعد مرحلة التفحص الأولية، ستخضع الطائرة لإجراء فحص مكثف في أحدث مرافق الصيانة الثقيلة التابعة للاتحاد للطيران الهندسية، وبدعم من فريق العمل التقني في إيرباص، سيتضمن الفحص عمليات تدقيق هيكلية رئيسة، وإدراج نشرات الخدمة الإلزامية.
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وقالت إيرباص، إنها تعمل مع الاتحاد للطيران الهندسية ضمن سياق هذه الشراكة على توفير خدمات الصيانة والإصلاح والتحديث لطائرات A380 في أبوظبي، حيث ستستفيد من هذه الخدمات جميع شركات الطيران التي تشغّل هذا النوع من الطائرات ضمن أساطيلها حول العالم.
ويحظى عملاء طائرات A380 بخدمات الصيانة المكثّفة والفحوص وتطبيق التعديلات والتحديثات في ذات الوقت تحت سقف واحد في أبوظبي. وبالإضافة إلى ما سبق، سيتم توفير جميع قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الدورية ومستلزمات إجراء الفحوص، وتحديث الطائرات في الموقع من قبل شركة «ساتاير جروب» لإدارة المخزون التابعة لإيرباص.