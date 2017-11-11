بدء تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتعديل لطائرات «A380» في أبوظبي

دبي (الاتحاد)

باشرت الاتحاد للطيران الهندسية، وشركة إيرباص تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتعديل لطائرات 380A في أبوظبي، وذلك ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين خلال نوفمبر 2016 ،والتي تصل مدتها إلى 6 سنوات، حيث وصلت أول طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا في نهاية أكتوبر الماضي.

وقالت شركة إيرباص أمس، إنه بعد مرحلة التفحص الأولية، ستخضع الطائرة لإجراء فحص مكثف في أحدث مرافق الصيانة الثقيلة التابعة للاتحاد للطيران الهندسية، وبدعم من فريق العمل التقني في إيرباص، سيتضمن الفحص عمليات تدقيق هيكلية رئيسة، وإدراج نشرات الخدمة الإلزامية.

وتعتبر«الاتحاد للطيران الهندسية»، أكبر مزود لخدمات صيانة وهندسة الطائرات في الشرق الأوسط، وتتمتع بتاريخ عريق في مجال خدمات صيانة الطائرات، وخدمات الإصلاح والعَمرة لمكونات الطائرات، مع تعاملها مع أكثر من 100 شركة طيران ومشغل طائرات في مختلف أنحاء العالم على مدى السنوات الـ25 الماضية، وتصل مساحة مرافق الاتحاد للطيران الهندسية، إلى أكثر من 200 ألف متر مربع من ساحات وحظائر الطائرات، والتي من بينها حظائر الطائرات العملاقة من طراز A380 التي تستطيع استيعاب 3 طائرات.

وقالت إيرباص، إنها تعمل مع الاتحاد للطيران الهندسية ضمن سياق هذه الشراكة على توفير خدمات الصيانة والإصلاح والتحديث لطائرات A380 في أبوظبي، حيث ستستفيد من هذه الخدمات جميع شركات الطيران التي تشغّل هذا النوع من الطائرات ضمن أساطيلها حول العالم.

ويحظى عملاء طائرات A380 بخدمات الصيانة المكثّفة والفحوص وتطبيق التعديلات والتحديثات في ذات الوقت تحت سقف واحد في أبوظبي. وبالإضافة إلى ما سبق، سيتم توفير جميع قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة الدورية ومستلزمات إجراء الفحوص، وتحديث الطائرات في الموقع من قبل شركة «ساتاير جروب» لإدارة المخزون التابعة لإيرباص.