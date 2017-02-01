أهالي أبين يطالبون بحماية مدينتهم من الإرهاب

بسام عبدالسلام (عدن)
طالب عدد من المحتجين من أبناء محافظة أبين جنوب اليمن، الحكومة الشرعية سرعة العمل على تحسين الأوضاع الأمنية وقطع الطريق أمام عودة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «القاعدة». وشهدت ساحة العروض المركزية في مدينة عدن أمس وقفة احتجاجية رفع خلالها المحتجون عددا من الشعارات للمطالبة بتأمين أبين وتعزيز الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار ومواجهة التنظيمات الإرهابية التي تحاول العودة وإعلان سيطرتها على المحافظة.
وأشار رئيس ملتقى أبناء أبين محمد سالم بن نجيل، أن الوقفة رمزية وترسل رسائل للحكومة والقيادة الشرعية بضرورة دعم أبين وعدم تركها فريسة لقوى الإرهاب الممولة من الميليشيات الانقلابية، لافتا إلى أن أبين تذبح من قبل أيادي الإرهاب الدخلية على المحافظة ويجب التحرك سريعا لإنقاذ الأهالي ووضع معالجات سريعة في مختلف الجوانب وعلى رأسها الجانب الأمني.
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وأكد رئيس ملتقى أبناء أبين أن الأهالي سيقفون إلى جانب الجهود الرامية لطرد فلول الإرهاب من محافظتهم بما يعيد الأمن والاستقرار ويمهد لعجلة التنمية بالدوران من جديد في هذه المحافظة المنسية.
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وزار السيد النقاط الأمنية والحواجز العسكرية في مدينة زنجبار وصولا إلى مدينتي شقرة وأحور وعقد لقاء مع عدد القيادات الأمنية والشخصيات الاجتماعية والقبلية للتأكيد على الوقوف صفا واحد لضبط الأمن والاستقرار ومنع أي تهديد قادم من التنظيمات الإرهابية.
وتمكنت القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي في أغسطس 2016 من استعادة السيطرة على أبين عقب حملة عسكرية واسعة استهدفت كافة مناطق المحافظة.