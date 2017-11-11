«دبي للطيران».. ثلاثة عقود من الازدهار والصفقات والشراكات الناجحة

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

تنطلق غداً أضخم وأكبر دورة في تاريخ معرض دبي للطيران الممتد لثلاثة عقود متواصلة من النمو والازدهار وعقد الصفقات والشراكات الناجحة في عالم الطيران والفضاء، بعد أن لامست قيمة الطلبيات التي تم توقيعها خلال مسيرة المعرض تريليوني درهم لأكثر من 1140 طائرة تجارية وعسكرية وغيرها.

وسجل معرض دبي للطيران في دورته الخامسة عشرة التي تنطلق غداً، نمواً هائلاً في أعداد المشاركين والمساحة والزوار خلال ثلاثة عقود من انطلاقه في العام 1989، حيث ارتفع عدد المشاركين من 200 مشارك في الدورة الأولى ليصل إلى أكثر من 1200 عارض في دورته الخامسة عشرة، فيما زادت مساحة العرض أكثر من 72 مرة عن المساحة التي انطلق بها لاستيعاب النمو القوي في أعداد الزوار الذي بلغت نسبته 625% بعد أن ارتفع العدد إلى أكثر من 72500 زائر متوقع في دورة العام 2017.

وتستعد طيران الإمارات لعرض العائلة الكاملة من طائراتها في معرض دبي للطيران 2017، بما في ذلك طائرة الإيرباص A380 المائة وأحدث طائراتها من طراز بوينج 777-300ER التي تحتوي على مقصورات محدثة، وطائرة رجال الأعمال الإيرباص A319، إضافة إلى طائرتي «سيروس SR22» و«إمبراير فينوم 100EV» اللتين ستستخدمهما أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين.

وقالت طيران الإمارات في بيان صادر أمس، إن طائرتي الإمارات البوينج 777-300ER والإيرباص A380 سوف تحملان ملصق «عام زايد» تكريماً لذكرى المغفور له الوالد المؤسس لدولة الإمارات.