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يضم معرضاً رئيساً يستقطب 150 عارضاً من 30 دولة

«أسبوع السفر العالمي» ينطلق بأبوظبي 25 نوفمبر
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تاريخ النشر: السبت 11 نوفمبر 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد أبوظبي انطلاق أسبوع السفر العالمي، وذلك في 25 من نوفمبر المقبل، الذي سيضم معرضاً رئيساً على مدى يومين سيستقطب 150 عارضاً من 30 دولة حول العالم، في وقت من المتوقع أن يبلغ إجمالي زوار الحدث أكثر من 6 آلاف زائر، بحسب ديفيد ويلسون المدير التنفيذي للحدث.

ويضم الحدث أسبوعاً كاملاً من الفعاليات يصادف الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل، والذي يضم معرضاً رئيسياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وقمماً متخصصة بأنواع مختلفة من السياحة والسفر، إلى جانب ورش عمل تضم خبراء في القطاع واجتماعات في مواقع مختلفة، وجولات سياحية للزوار في مختلف الأماكن في أبوظبي والدولة بشكل عام، واحتفالاً كبيراً يضم جوائز متخصصة للاحتفال بالإنجازات المهمة في القطاع السياحي.

وقال ويلسون لـ«الاتحاد»: «يضم الحدث 4 قمم رئيسة تتمثل في «سياحة الحلال»، و«السياحة العلاجية»، «سياحة التسوق»، و«السفر العائلي»، ويضم المعرض مشاركين من فنادق وهيئات السياحة الحكومية ووكلاء السفر والسياحة والمواقع الإلكترونية المتخصصة في سياحة الحلال، وشركات السفر التقني، والمراكز التجارية «المولات»، إلى جانب مستشفيات ومراكز طبية وهيئات صحية وجهات متخصصة بتيسير إجراءات السياحة العلاجية».

وفيما يتعلق بأهداف الحدث وأسباب اختيار أبوظبي لاستضافته، قال ويلسون: «السياحة الحلال قطاع يزداد أهمية بشكل كبير، لا سيما في الدول الـ57 التي تضم في أغلبيتها مسلمين، حيث لا يوجد حدث عالمي يتخصص في سياحة الحلال، وبالتالي تزداد الحاجة لحدث يركز على أهمية توفير خدمات لمتطلبات المسافرين المسلمين».

وأضاف: «منذ العام 2014 عملنا بشكل وثيق مع شركائنا في أبوظبي وأطلقنا قمة سياحة الحلال في العام 2015 بناء على احتياجات السياحة في المنطقة، وأطلقنا الآن أسبوع السفر العالمي ليكون على نطاق أوسع ليشمل قطاعات سياحية أخرى مثل سياحة التسوق والسياحة العلاجية، والتي تعد أيضاً من القطاعات المهمة التي تولي أبوظبي اهتماماً كبيراً فيها مع التركيز على السياحة الحلال». ... المزيد
     
 

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