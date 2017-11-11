«أسبوع السفر العالمي» ينطلق بأبوظبي 25 نوفمبر

رشا طبيلة (أبوظبي)

تشهد أبوظبي انطلاق أسبوع السفر العالمي، وذلك في 25 من نوفمبر المقبل، الذي سيضم معرضاً رئيساً على مدى يومين سيستقطب 150 عارضاً من 30 دولة حول العالم، في وقت من المتوقع أن يبلغ إجمالي زوار الحدث أكثر من 6 آلاف زائر، بحسب ديفيد ويلسون المدير التنفيذي للحدث.

ويضم الحدث أسبوعاً كاملاً من الفعاليات يصادف الأسبوع الأخير من نوفمبر المقبل، والذي يضم معرضاً رئيسياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وقمماً متخصصة بأنواع مختلفة من السياحة والسفر، إلى جانب ورش عمل تضم خبراء في القطاع واجتماعات في مواقع مختلفة، وجولات سياحية للزوار في مختلف الأماكن في أبوظبي والدولة بشكل عام، واحتفالاً كبيراً يضم جوائز متخصصة للاحتفال بالإنجازات المهمة في القطاع السياحي.

وقال ويلسون لـ«الاتحاد»: «يضم الحدث 4 قمم رئيسة تتمثل في «سياحة الحلال»، و«السياحة العلاجية»، «سياحة التسوق»، و«السفر العائلي»، ويضم المعرض مشاركين من فنادق وهيئات السياحة الحكومية ووكلاء السفر والسياحة والمواقع الإلكترونية المتخصصة في سياحة الحلال، وشركات السفر التقني، والمراكز التجارية «المولات»، إلى جانب مستشفيات ومراكز طبية وهيئات صحية وجهات متخصصة بتيسير إجراءات السياحة العلاجية».

وفيما يتعلق بأهداف الحدث وأسباب اختيار أبوظبي لاستضافته، قال ويلسون: «السياحة الحلال قطاع يزداد أهمية بشكل كبير، لا سيما في الدول الـ57 التي تضم في أغلبيتها مسلمين، حيث لا يوجد حدث عالمي يتخصص في سياحة الحلال، وبالتالي تزداد الحاجة لحدث يركز على أهمية توفير خدمات لمتطلبات المسافرين المسلمين».