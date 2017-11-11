الذهب يتراجع ويبقى قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

لندن (رويترز)
تراجع الذهب امس مع ارتفاع الدولار، لكن الضبابية التي تكتنف الإصلاحات الضريبية الأميركية ساهمت في بقاء الأسعار قرب أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع والذي لامسته في الجلسة السابقة.
ويتجه المعدن الأصفر نحو تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في نحو شهر.
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وكان المعدن لامس أعلى مستوياته منذ 20 أكتوبر عند 1288.34 دولار للأوقية.
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ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1010.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ عام 2001 عند 1026.10 دولار للأوقية أمس الخميس. وارتفع المعدن نحو 1.4% منذ بداية الأسبوع.