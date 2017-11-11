الذهب يتراجع ويبقى قرب أعلى مستوى في 3 أسابيع

لندن (رويترز)

تراجع الذهب امس مع ارتفاع الدولار، لكن الضبابية التي تكتنف الإصلاحات الضريبية الأميركية ساهمت في بقاء الأسعار قرب أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع والذي لامسته في الجلسة السابقة.

ويتجه المعدن الأصفر نحو تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في نحو شهر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1283.61 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0856 بتوقيت جرينتش، لكنه يتجه لصعود أسبوعي يزيد على واحد بالمئة.

وكان المعدن لامس أعلى مستوياته منذ 20 أكتوبر عند 1288.34 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3% إلى 1284.20 دولار للأوقية.وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.1% لكنه يظل متجها لتكبد خسارة أسبوعية تحت ضغط التطورات المحيطة بمشروع قانون ضريبي تقدم به الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1% إلى 1010.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ عام 2001 عند 1026.10 دولار للأوقية أمس الخميس. وارتفع المعدن نحو 1.4% منذ بداية الأسبوع.