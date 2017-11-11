«سوني» تُطلق سماعات بتكنولوجيا منع الضجيج

أطلقت سوني، خلال مؤتمر صحفي في دبي، سلسلتها الجديدة من السماعات اللاسلكية بتقنية منع الضجيج وبثلاثة أشكال متنوعة، السماعات الموضوعة على الرأس WH-1000XM2، والسماعات خلف العنق WI-1000X، والسماعات اللاسلكية WF-1000X.

وخلال الحدث، كشفت سوني أيضاً عن نظام الصوت بالقوة العالية وبطول 1.7 متر MHC-V90DW، النظام المتميز في كل ما يتعلق بالحجم، الجودة والميزات والإضاءة والصوت. وقال تارو كيمورا المدير العام لسوني الشرق الأوسط وأفريقيا: «ندشن اليوم مجموعة من المنتجات المتنوعة للغاية والتي تخدم طرفي المجال الترفيهي على حد سواء. لدينا سماعات لاسلكية رائدة في تكنولوجيا منع الضجيج، وذلك للاستخدام الشخصي، إلى جانب نظام «هاي فاي» الحفلات الصاخب الذي يصنع الأجواء السمعية الضخمة للغاية». وتتوافر أنواع WF-1000X، WI-1000X، WH-1000XM2 وMHC-V90DW في متجر سوني بدبي مول وجميع المتاجر الرائدة.