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البنتاغون: الهجوم على الفرقاطة السعودية كان يستهدف سفينة أميركية

«مجلس التعاون» يعرب عن قلقه من العملية الإرهابية للحوثيين
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تاريخ النشر: الخميس 02 فبراير 2017

الرياض، واشنطن (وكالات)

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني عن قلق دول مجلس التعاون البالغ من الهجوم الانتحاري الذي استهدف فرقاطة تابعة للبحرية الملكية السعودية يوم الاثنين الماضي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية حوثية غرب ميناء الحديدة اليمني، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين.

ووصف الأمين العام هذا الهجوم على السفينة التي تعمل كجزء من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتنفيذ قرار مجلس الأمن لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، بأنه تطور خطير، يعرض الملاحة الدولية في البحر الأحمر للخطر، ويهدد على وجه الخصوص مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.

وأكد الزياني في تصريح له أمس، تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمنع تهريب الأسلحة إلى اليمن، معبرا عن بالغ التعازي لذوي الشهداء ولحكومة وشعب المملكة، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

إلى ذلك، قال اللواء أحمد عسيري، مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن إن انطلاق الهجمات من ميناء الحديدة، واستهداف الفرقاطة السعودية «عمل تخريبي ومؤشر خطير».

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «العربية» عنه القول «الفرقاطة السعودية كانت تراقب السفن التي تدخل لميناء الحديدة»، مشيراً إلى أن «الميليشيات تعمل بشكل عشوائي وتستهدف أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر». ... المزيد
     
 

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