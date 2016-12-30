المطروشي يحاضر في ندوة «عجائب الاتفاقات في تاريخ وأنساب شيوخ الإمارات»

دبي (الاتحاد)

بحضور سلطان صقر السويدي، رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، ومعالي عبد الغفار حسين، ود. صلاح القاسم، عضو مجلس إدارة الندوة، ود. حمد بن صراي، ونخبة من المهتمين والمتخصصين، عقدت ندوة الثقافة والعلوم، مساء أمس الأول، محاضرة بعنوان «عجائب الاتفاقات في تاريخ وأنساب شيوخ الإمارات» حاضر فيها علي محمد المطروشي، مستشار التراث والتاريخ المحلي – دائرة التنمية السياحية بعجمان. بدأ المحاضر بتعريف كلمة الاتفاقات، والتي تعني وجودَ حالات معينة نادرة الوقوع تحدث في الأزمنة المتطاولة، وفي العدد الكبير من الناس، مما يضفي عليها صفة الغرابة، ويَسِمُها بطابع الندرة.

وقد حاول المحاضر التوقفَ أمام عدد من تلك الاتفاقات الملفتة لنظر المؤرخ والنسابة. وقال المطروشي:«تبرُز أمام عينَي الباحث والمتأمل في تاريخ وأنساب الأسر الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقاتٌ عجيبة جديرةٌ بالوقوف عندها، وقد التفت المؤرخون القدامى إلى مثل هذه الاتفاقات في التاريخ الإسلامي الوسيط، وأدرجوها في مصنفاتهم، مثلما نجده في كتاب (المُحبّر) لمحمد بن حبيب البغدادي، وكتاب (تاريخ الخلفاء) لجلال الدين السيوطي مثلاً».