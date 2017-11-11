«المول» يحتفل بيوم العلم

احتفل «المول» في المركز التجاري العالمي أبوظبي بيوم العلم الإماراتي بافتتاح فعاليات اليوم العالمي السادس لفن «الإيبرو».

وقام «المول» بتنظيم فعاليات اليوم العالمي السادس لفن «الإيبرو» بالشراكة مع إسراء أولغون مصطفى، وهي أبرز فناني «الإيبرو» المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.

ويسلط هذا الحدث المميز الضوء على أحد أقدم الفنون العثمانية والتي تم استخدامها في العصور القديمة للرسم والتلوين.

وفن «الإيبرو» هو من أبرز فنون الحضارة الإسلامية، ويعتمد هذا الفن العريق على الرسم على الماء بألوان معينة خاصة، وتشكيلها على سطح الماء في رسومات، ومن ثم أخذ الرسم على ورق خاص سميك قادر على امتصاص الماء.

وتم افتتاح اليوم العالمي السادس لفن «الإيبرو» بحضور كل من ياسر القرقاوي، مدير إدارة الفعاليات الثقافية من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وياسر المرزوقي، مدير عام المركز التجاري العالمي أبوظبي، وجان ديزدار، السفير التركي لدى الإمارات، وأتيلا جان، رئيس اليوم العالمي لفن الإيبرو، وإسراء أولغون مصطفى فنانة «الإيبرو» المقيمة في أبوظبي.

وجمع هذا الحدث الفريد من نوعه 200 فنان من جميع أنحاء العالم يعرضون أعمالهم الفنية بـ«الإيبرو».

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم فعاليات اليوم العالمي السادس لفن «الإيبرو» مجموعة من ورش العمل الإبداعية وجلسات تعليم الرسم بـ«الإيبرو» للزوار.