«المول» يحتفل بيوم العلم

احتفل «المول» في المركز التجاري العالمي أبوظبي بيوم العلم الإماراتي بافتتاح فعاليات اليوم العالمي السادس لفن «الإيبرو».
وقام «المول» بتنظيم فعاليات اليوم العالمي السادس لفن «الإيبرو» بالشراكة مع إسراء أولغون مصطفى، وهي أبرز فناني «الإيبرو» المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.
ويسلط هذا الحدث المميز الضوء على أحد أقدم الفنون العثمانية والتي تم استخدامها في العصور القديمة للرسم والتلوين.
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وتم افتتاح اليوم العالمي السادس لفن «الإيبرو» بحضور كل من ياسر القرقاوي، مدير إدارة الفعاليات الثقافية من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وياسر المرزوقي، مدير عام المركز التجاري العالمي أبوظبي، وجان ديزدار، السفير التركي لدى الإمارات، وأتيلا جان، رئيس اليوم العالمي لفن الإيبرو، وإسراء أولغون مصطفى فنانة «الإيبرو» المقيمة في أبوظبي.
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وبالإضافة إلى ذلك، تقدم فعاليات اليوم العالمي السادس لفن «الإيبرو» مجموعة من ورش العمل الإبداعية وجلسات تعليم الرسم بـ«الإيبرو» للزوار.