العمق التاريخي لإمارة دبي في عدة مشاريع وكتب بحثية

رانيا حسن (دبي)

يستعد مركز الوثائق التاريخية بمنطقة الشندغة، والتابع لإدارة التراث العمراني ببلدية دبي، التي تظهر العمق التاريخي للإمارة، لإصدار عدة مشاريع بحثية من خلال قسم الدراسات والبحوث في المركز، والذي تم افتتاحه منتصف الشهر الحالي بهدف المحافظة على الوثائق النادرة الخاصة بإمارة دبي.

وقال عبدالعزيز الشحي، رئيس المركز: يهتم مركز الوثائق التاريخية بعمل الأبحاث والدراسات عن تاريخ إمارة دبي وعلاقتها البينية مع باقي الإمارات الأخرى، وأيضاً علاقتها مع منطقة الخليج من خلال التجارة والمعاملات المالية والاقتصادية، وباقي النواحي الأخرى التي تمثل إمارة دبي، وتمثل مرجعاً تاريخياً للباحثين.

وأضاف:«يأتي ذلك من خلال مجموعة من الوثائق التي استطاع المركز الحصول عليها، سواء من الأفراد أو المؤسسات، التي بلغت 22 ألف وثيقة، قد أصدر المركز كتاب «بلدية دبي.. وثائق تاريخية»، الذي يؤرخ ويوثق لأعمال البلدية وأدوارها المختلفة التي قامت بها منذ بداية نشأتها 1954 عبر وثائق تاريخية تخص تاريخ إمارة دبي.

واستطرد الشحي:«من المشاريع المهمة الآن، والتي نعمل عليها، هو تاريخ المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، من خلال إصدار كتاب عنه وهو «يوميات راشد بن سعيد آل مكتوم» يرصد ويؤرخ لدوره من خلال مجموعة من الوثائق التي تسرد حكايا من الماضي لإمارة دبي.

وأكد:«استطعنا الانتهاء من كتاب «دبي في وثائق السركال» من خلال استعراض حكايات عن تاريخ العائلة مع الإمارة، والتطرق لدور العائلة وتجارة اللؤلؤ، والمعاملات المالية ومختلف المجالات التي تشرح طبيعة الحياة في دبي في الماضي، بالإضافة لكتاب آخر عن عائلة المنصوري، الذي كان يشغل قاضي دبي فترة حكم الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، ويتم حالياً عرض مجموعة من الوثائق الخاصة بالعائلة في قاعة الشندغة من أحمد عبيد المنصوري».

وأكمل الشحي:«استطاع المركز جمع الوثائق التاريخية من كل الجهات على مدى سنتين، وهو يلعب دوراً تكاملياً مع باقي مراكز الدولة الخاصة بالوثائق التاريخية، في رصد تاريخ دبي، ويعمل على حماية هذه الوثائق التي قد تتعرض للتلف، حيث يقوم بترميمها وصيانتها ومن ثم تصنيفها وترميزها وتوثيقها بطريقة إلكترونية، وعرضها».