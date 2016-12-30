العمق التاريخي لإمارة دبي في عدة مشاريع وكتب بحثية

رانيا حسن (دبي)
يستعد مركز الوثائق التاريخية بمنطقة الشندغة، والتابع لإدارة التراث العمراني ببلدية دبي، التي تظهر العمق التاريخي للإمارة، لإصدار عدة مشاريع بحثية من خلال قسم الدراسات والبحوث في المركز، والذي تم افتتاحه منتصف الشهر الحالي بهدف المحافظة على الوثائق النادرة الخاصة بإمارة دبي.
وقال عبدالعزيز الشحي، رئيس المركز: يهتم مركز الوثائق التاريخية بعمل الأبحاث والدراسات عن تاريخ إمارة دبي وعلاقتها البينية مع باقي الإمارات الأخرى، وأيضاً علاقتها مع منطقة الخليج من خلال التجارة والمعاملات المالية والاقتصادية، وباقي النواحي الأخرى التي تمثل إمارة دبي، وتمثل مرجعاً تاريخياً للباحثين.
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واستطرد الشحي:«من المشاريع المهمة الآن، والتي نعمل عليها، هو تاريخ المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، من خلال إصدار كتاب عنه وهو «يوميات راشد بن سعيد آل مكتوم» يرصد ويؤرخ لدوره من خلال مجموعة من الوثائق التي تسرد حكايا من الماضي لإمارة دبي.
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وأكمل الشحي:«استطاع المركز جمع الوثائق التاريخية من كل الجهات على مدى سنتين، وهو يلعب دوراً تكاملياً مع باقي مراكز الدولة الخاصة بالوثائق التاريخية، في رصد تاريخ دبي، ويعمل على حماية هذه الوثائق التي قد تتعرض للتلف، حيث يقوم بترميمها وصيانتها ومن ثم تصنيفها وترميزها وتوثيقها بطريقة إلكترونية، وعرضها».