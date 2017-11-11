أطلقت الطاير للسيارات، الوكيل المستورد الرسمي لسيارات جاكوار ولاند روڤر في دولة الإمارات، خدمة توصيل فاخرة لعملائها الموجودين في إمارة الشارقة.

ومن خلال تلك الخدمة الفاخرة، ، سيتمكن العملاء الذين يحجزون موعداً لصيانة أو إصلاح سياراتهم من جاكوار ولاند روڤر في مركز خدمة الطاير للسيارات بشارع الشيخ محمد بن زايد بالشارقة، من إجراء حجز مسبق لسيارة رينج روڤر ذات باقة تصميم SVO الخاصة، لتقلهم إلى وجهاتهم المفضلة.

وقال بولس مسعود، نائب رئيس أول خدمات ما بعد البيع «ملتزمون بتوفير وسائل راحة إضافية لعملائنا، وهذه المبادرة تمنحهم خدمة استثنائية عند زيارتهم لمركز الخدمة أو المبيعات من أجل الصيانة الدورية أو تصليح سياراتهم، وتعد فرصة رائعة لعملائنا للتنقل بمركبة فارهة من أفخم المركبات في تشكيلة سيارات جاكوار لاند روڤر».

كما يتمتع عملاء الطاير للسيارات في دبي، مالكو سيارات جاكوار ولاند روڤر بخدمة التوصيل السريع بسيارات جاكوار F-TYPE R، وخدمة السائق في سيارة جاكوار XJ والتي تخضع أيضاً للحجز المسبق.