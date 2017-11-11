مشاريع «مصدر» حول العالم.. استثمارات رائدة بالدول المتقدمة وخدمات إنسانية بالبلدان النامية

سيد الحجار (أبوظبي)

جاء تدشين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» لأولى مشاريعها الخارجية في عام 2011، والمتمثل بمحطة خيماسولار للطاقة الشمسية المركزة في إسبانيا، ليكون بمثابة إعلان عن انطلاق رحلة «مصدر» لتطوير عدد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الرائدة بمجال الطاقة المتجددة بعدد من دول العالم.

واليوم تنتشر مشاريع «مصدر» للطاقة المتجددة في كلٍ من الإمارات، وسلطنة عمان، والأردن، وموريتانيا، ومصر، والمغرب، والمملكة المتحدة، وألمانيا وإسبانيا، وسيشيل، وجزر المحيط الهادئ ودول الكاريبي وصربيا وأفغانستان، فيما يبلغ إجمالي قدرة الطاقة الكهربائية الناتجة عن مشاريع الشركة محلياً ودولياً، (والتي منها ما دخل حيز التشغيل ومنها ما يزال قيد التطوير) نحو 2.8 جيجاواط.

وتغطي «خيماسولار»، والتي تولت بناءها شركة «توريسول إنرجي»، التحالف الاستراتيجي بين مجموعة «سينير» الإسبانية الرائدة للهندسة والإنشاءات و«مصدر»، مساحة 185 هكتاراً، ويمكن لها توليد حوالي 110 جيجاواط ساعة سنوياً، ما يكفي لإمداد 25 ألف منزل بالكهرباء النظيفة، وعلاوة على ذلك، تسهم المحطة في تفادي إطلاق 30 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وفي إسبانيا أيضاً، شهد عام 2011 تدشين محطتي «فالي1» و«فالي2» اللتين نفذتهما كذلك «توريسول»، وهما محطتان متجاورتان للطاقة الشمسية، وتعملان بتكنولوجيا عاكسات القطع المكافئ مع نظام تخزين حراري، يتيح إنتاج الكهرباء بعد غياب الشمس لمدة سبع ساعات.