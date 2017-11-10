لأول مرة.. أطباء ينتجون ويزرعون جلدا جديدا لطفل

قال ممثلون من جامعة "بوخوم" إن أطباء ألمان نجحوا في استيلاد وإنتاج بشرة معدلة وراثيا وزراعتها لتحل محل بشرة صبي مصاب بمرض جيني في عملية لإنقاذ حياته وصفوها بأنها الأولى من نوعها.

يصف تقرير بحثي، نشر في دورية "نيتشر" للطب الحيوي يوم الأربعاء، كيف استخدم الأطباء هذا الإجراء التجريبي لاستيلاد خلايا جلد مهندسة وراثيا ثم تطعيم جسم الصبي بالجلد الجديد في المختبر.

يعاني الطفل حسن، البالغ من العمر سبع سنوات، من مرض وراثي يعرف باسم تحلل البشرة الفقاعي الوصلي الذي يؤدي إلى ظهور بثور وقروح وجروح مفتوحة على الجلد.



عندما وصل إلى المستشفى في عام 2015، كان مريضا بشدة وغير قادر على المشي والأكل بشكل جيد وكانت القروح تغطي حوالي 60 في المئة من جسمه.

لكن بعد العلاج الناجح عاد حسن الآن إلى المدرسة واللعب مثل أي طفل عادي.



وأصبح الأطباء واثقين الآن من أن العلاج بالخلايا الجذعية يمكن أن يساعد ضحايا الحروق والأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية ويتطلعون الآن إلى إجراء أبحاثهم السريرية على العلاج الجديد.