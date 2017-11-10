الشارقة (وام)

تشهد دور النشر الإماراتية المشاركة في فعاليات الدورة الـ36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في إكسبو الشارقة إقبالاً كبيراً من جانب الزوار الذين يحرصون على اقتناء أحدث الإصدارات الثقافية والأدبية والعلمية والاطلاع على كل ما هو جديد في عالم الكتاب لأثراء شغفهم وحبهم للقراءة.

وأكد الكاتب علي الشعالي، صاحب دار الهدهد للنشر والتوزيع، أن معرض الشارقة الدولي للكتاب يكتسب أهميته وشهرته من اهتمام القيادة الرشيدة بنشر الثقافة والمعرفة بين الأجيال، حيث يحرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على افتتاحه سنوياً، وإطلاق أحدث إصدارات سموه الأدبية والتاريخية وتخصيصه مبالغ كبيرة لاقتناء أهم الإصدارات وتوزيعها على مختلف الدوائر والجهات الحكومية بالإمارة، ما يضفي الكثير من التألق لهذا الحدث السنوي العالمي.

وأشار الشعالي في تصريح لـ (وام) إلى أن الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي استضافه المعرض برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» يعد دليلا كبيراً على أهمية ونجاح المعرض بكل المقاييس.

ولفت الشعالي إلى زيارة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، لجناح دار الهدهد للاطلاع على إصدارات الدار، وخاصة الإصدارات الـ7 التي أدرجتها الوزارة ضمن المنهاج الدراسي ضمن اتفاق عقد بين الجانبين، حيث تتناول تلك الإصدارات الثقافة العربية والإسلامية وتعميق الهوية الوطنية الإماراتية في نفوس الطلبة. لافتاً إلى أن الدار زودت المكتبات المدرسية أيضاً بـ 22 عنواناً.