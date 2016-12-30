الضباب مستمر إلى الأحد

هالة الخياط، الاتحاد (أبوظبي، دبي)

شهدت معظم مناطق الدولة منذ ساعات الصباح الأولى أمس تشكل ضباب كثيف، ما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى أقل من 50 مترا، وسط توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل باستمرار فرصة تشكل الضباب حتى الأحد المقبل، ما يستلزم الحيطة والحذر.

وأفاد المركز أن اشتداد تكون الضباب يعود للأنظمة الضغطية التي تتشكل نتيجة التقاء مرتفع جوي متعمق في طبقات الجو العليا مصحوب بمرتفع جوي في الطبقة السطحية أدى لاستقرار الحالة الجوية واستمرار تأثير الكتلة الهوائية المحملة ببخار الماء.

وأوضح المركز لـ «الاتحاد»، أن حالة الطقس التي تؤدي لتشكل الضباب تتكرر سنويا في شهري ديسمبر ويناير من كل عام نتيجة لتأثر الدولة بالمنخفض السيبيري الذي يؤدي لازدياد نسبة الرطوبة وهدوء حركة الرياح، وحبس بخار الماء في مستوى قريب من الأرض، وتحويله إلى قطرات ماء وتكوين سحابة ملامسة للأرض، وبالتالي انعدام الرؤية الأفقية.

وتوقع المركز أن تكون المناطق الداخلية الأكثر تأثراً بتشكل الضباب، وتشهد درجات الحرارة انخفاضاً بمعدل درجتين لتتراوح في المناطق الساحلية بين 25 &ndash 27 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية ستتراوح بين 27 &ndash 31 درجة مئوية، مشيراً إلى أن البحر خلال اليومين المقبلين سيكون معتدلا بما يجعل الفرصة مناسبة للأنشطة البحرية.