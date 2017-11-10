لعبة جديدة مستوحاة من عالم «هاري بوتر»

لوس أنجلوس (رويترز)

قالت شركتا نيانتيك مطورة لعبة «بوكيمون جو» و«ورانر برذرز إنتراكتف إنترتينمنت»، أمس الأول، إنهما ستنتجان لعبة جديدة تنقل عالم «هاري بوتر» الخيالي إلى الهواتف المحمولة.

وسوف تتيح اللعبة المسماة «هاري بوتر: السحرة يتحدون» والمستوحاة من العالم الخيالي للمؤلفة جيه.كيه رولينج لمستخدمي الهواتف المحمولة خوض مطاردة تشبه الواقع وعمل تعاويذ سحرية والعثور على قطع أثرية، وتشكيل فرق والتصدي لوحوش خيالية وشخصيات من سلسلة روايات هاري بوتر الشهيرة.

واستخدام اللعبة لمواقع واقعية يتشابه مع لعبة «بوكيمون جو» التي أنتجتها شركة نيانتيك وأصبحت في يوليو 2016 أول تطبيق على مستوى السوق لتقنية الواقع المعزز، وتتيح للمستخدمين الإمساك بشخصيات تظهر في الواقع المحيط بهم بعد أن تحولها اللعبة إلى رسوم متحركة.

ولم يعلن موعد إصدار اللعبة الجديدة، لكن نيانتيك وورانر وبرذرز إنتراكتف إنترتينمنت، قالتا إنه سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل العام المقبل.

وسوف تصدر شركة ورانر برذرز بيكتشرز، منتجة علامة أفلام «هاري بوتر» التي حققت مبيعات بلغت إجمالا 7.7 مليار دولار، فيلم (الوحوش المذهلة وأين تجدها-2) وهو الجزء الثاني ضمن سلسلة أفلام جديدة تعد استكمالا لعالم هاري بوتر الذي قدمته الكاتبة رولينج في رواياتها.