لوس أنجلوس (أ ف ب)

كشفت «أوبر» عن شراكة مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، لتطوير سيارات أجرة طائرة، وتعد الشركة المتخصصة في خدمات الأجرة بأن تكون اقتصادية، إضافة إلى نظام لمراقبة حركة الملاحة الجوية على علو منخفض.وأشارت الشركة الأميركية إلى أنها ستضيف لوس أنجلوس إلى الموقعين اللذين تشملهما التجارب على هذا المشروع المسمى «أوبر إير»، وهما إمارة دبي ومدينة دالاس فورت وورث في تكساس. وتشبه لوس أنجلوس قريباً الصورة التي روج لها المخرج ريدلي سكوت في فيلمه الخيالي العلمي «بلايد رانر»، مع مركبات طائرة للهرب من الازدحامات المرورية الخانقة.

وتحتل تكساس إلى جانب كاليفورنيا صدارة الولايات المتحدة لناحية عدد السيارات على طرقاتها.

وأوضح بيان للشركة الأميركية أن «مشاركة أوبر في مشروع حول إدارة حركة المركبات من دون طيار لوكالة ناسا، من شأنها مساعدة الشركة في بلوغ هدفها في تسيير رحلات ضمن مشروع «أوبر إير» في مدن أميركية عدة بحلول 2020».

وتسعى «أوبر» إلى «استكشاف احتمالات تعاون أخرى مع ناسا ستؤدي دوراً مهماً في فتح أسواق جديدة أمام الحركة الجوية».

وأوضح المتحدث باسم «أوبر» ماثيو وينج لوكالة فرانس برس، أن الرحلات الجوية ستكون بقيادة طيار في مرحلة أولى قبل أن تصبح مسيرة آلياً في مرحلة لاحقة.

وأضافت «أوبر» أنها تعتزم تسيير شبكة من المركبات الجوية الكهربائية الصغيرة في مدن عدة في العالم للسماح للناس بتشارك رحلات في مناطق حضرية مكتظة بالسكان».