جيوب محدودة تحت سيطرة «داعش» في سوريا والعراق

بيروت (أ ف ب)

خسر تنظيم «داعش» الإرهابي غالبية المناطق التي أعلن منها «خلافته» المزعومة في سوريا والعراق عام 2014، ولم يعد يسيطر سوى على جيوب محدودة في البلدين المجاورين، بعد معارك عنيفة شاركت فيها أطراف عدة. وشكلت مدينتا الموصل العراقية والرقة السورية أبرز هزائم التنظيم المتطرف. ولا يزال التنظيم يسيطر على جيوب في محافظة حمص في وسط البلاد، فضلاً عن حي الحجر الأسود وجزء من مخيم اليرموك في جنوب دمشق.

وسيطر تنظيم «داعش» منذ صيف عام 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق وعلى الأحياء الشرقية من المدينة، مركز المحافظة، حيث حاصر الآلاف من العسكريين السوريين والمدنيين.

وفي سبتمبر الماضي، تمكن جيش النظام السوري بدعم جوي روسي من فكّ حصار محكم فرضه التنظيم قبل نحو ثلاث سنوات على الأحياء الغربية لمدينة دير الزور والمطار العسكري المجاور. وسيطر في بداية نوفمبر الجاري على كامل المدينة.

وفي مواجهة هجمات ضده على طرفي الحدود السورية العراقية، انكفأ التنظيم إلى مدينة البوكمال. وأعلن الجيش السوري أمس الأول استعادتها بالكامل، ليفقد التنظيم بالتالي آخر المدن التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق.