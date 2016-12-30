«مهارات النجاح في الحياة» باتحاد الجو جيتسو

أبوظبي(الاتحاد)

نظم اتحاد الجو جيتسو عدة محاضرات على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تحت عنوان«مهارات النجاح في الحياة»، قدمها الدكتور خليفة علي السويدي، حيث تم تخصيص اليوم الأول للاعبات، والثاني للاعبين بصالة أيبيك أرينا في مدينة زايد الرياضية. افتتح المحاضرات عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو، ورحب بالدكتور خليفة السويدي ثم وجه له الشكر على قبول الدعوة، لتقديم تجربة مميزة لأبناء الإمارات في مهارات النجاح والتميز، مؤكدا أن الأجيال الجديدة بحاجة ماسة للاستماع إلى مثل هذه المحاضرات التي تساهم في بناء الشخصية السليمة لهم، وتضع أقدامهم على بداية طريق النجاح، وطالب اللاعبات واللاعبين بالتفاعل الإيجابي مع المحاضرات وتحقيق أكبر استفادة منها، لأن هدف اتحاد الجو جيتسو ليس فقط هو بناء الجسم القوي، بل هو بناء العقل المبدع أيضا لأن الوطن بحاجة للأبداع والتميز في كل شيء.

من ناحيته توجه الدكتور خليفة السويدي بالشكر لاتحاد الجو جيتسو على تلك الدعوة، وعلى مبادراته القيمة للمساهمة في بناء جيل قوي للمستقبل، مشيرا إلى أن اتحاد الجو جيتسو من المؤسسات الرياضية الرائدة في تبني المبادرات الناجحة في كل المجالات، وأنه سعيد للغاية بوجود اتحاد في الدولة يستوعب أن مهمته تتجاوز نطاق الرياضة إلى محاور أخرى مهمة مثل تنشئة الأجيال على الطرق الصحيحة، وبناء شخصيتهم بشكل جيد.

وأكد الدكتور خليفة السويدي في محاضرته أنه عندما درس علماء النفس بعض الشخصيات الناجحة على اختلاف مهنهم وإنجازاتهم، تبين لهم وجود عناصر مشتركة بين هؤلاء جميعا، وان هذه العناصر هي سمات النجاح التي لو توفرت لدى الإنسان لكان الأقرب إلى النجاح منه إلى الفشل، مشيرا إلى أن كل هذه السمات ليست فطرية فمنها الفطري ومنها المكتسب، مما يشير إلى إمكانية تعلمها.

وأكد أن العقول تتشكل بالخبرة والمعرفة، وان الثقة بالنفس مهمة للغاية بالنسبة لأي إنسان يرغب في النجاح لأن الثقة ترفعه أعماله، وان أول خطوة في طريق النجاح هي أصعب خطوة، وأن مخالطة الواثقين من عناصر النجاح، لأنهم يمنحون الطاقة الإيجابية اللازمة لكل المحيطين بهم، وأن الحماس في المشاركة الإيجابية وبذل الجهد والتفكير، مثل الكبار والاعتماد على النفس، والتفاصيل البسيطة مثل الحضور قبل الموعد والاستيقاظ المبكر كلها أمور مؤثرة في صياغة شخصية الإنسان الناجح.

وقال الدكتور خليفة: قيادة العمل تعني تحمل المسؤولية، وتحويل الأفكار إلى منتج يراه الناس نوع من أنواع الأبداع، الهمة تعني عدم الانقطاع عن العمل حتى تنتهي المهمة، وأن القدرة على التكيف مع العمل في فريق والسعي لتحقيق نجاح مشترك باسم الفريق يضاعف من قيمة الإنجاز، وان ذلك يتطلب في بعض الأحيان التعاون مع من لا نحب، وإنه إذا غاب الدافع والحافز فهذا هو بداية الضياع، وأن برمجة الوقت من الأولويات لأن العمر أضيق من تحقيق الطموحات، وأن الإيجابية هي طريقة تفكير تؤدي إلى تقدير الذات وتحقيق الأهداف، وحل المشكلات، وأن الأيمان هو سر النجاح في الدنيا والأخرة، وهو الطريق المناسب لمواجهة ضغوط الحياة، لأنه إقرار في القلب يحرك الجوارح.

وشهدت المحاضرات تفاعلا كبيرا من اللاعبين واللاعبات وفي نهاية المحاضرة قام فهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد بمنح الدكتور خليفة السويدي شهادة تقدير، وقام البطل العالمي فيصل الكتبي قائد منتخبنا الوطني بمنحه درع اتحاد الجو جيتسو.

وفي نهاية المحاضرة أكد فيصل الكتبي أن الاستفادة كانت كبيرة من المحاضرات، وأن المكاسب كانت عديدة، مشيرا إلى أن الرياضة أصحت علم، وأنها يجب أن تستفيد من باق العلوم الخاصة بالتغذية والتربية البدنية والصحة النفسية، والطاقة الإيجابية.

وقال يحيي الحمادي بطل آسيا والعالم صاحب الحزام البني إن مبادرات الاتحاد المتمثلة في مثل هذه المحاضرات جديرة بالاحترام، وأنه شديد العرفان للاتحاد على تنظيم مثل هذه المحاضرات التي تسهم في تحفيز اللاعبين على النجاح، مشيرا إلى أنها سوف تكون حافزا كبيرا له ولكل زملائه على مواصلة الجهد من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للوطن.