فريق اليد يشارك في «خليجية الأندية» بقطر

الشارقة (الاتحاد)

أشاد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الثقافي خلال اجتماعه باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمسيرة الرياضية في الإمارة، واهتمام سموه بنادي الشارقة الرياضي والأسرة الرياضية.

وأعرب عن تقديره لمجلس الشارقة الرياضي، وما يقدمه من دعم وتواصل مستمر لخدمة القطاعات الرياضية بالنادي، جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر النادي برئاسة الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة عبد العزيز عبيد الحصان نائب رئيس مجلس الإدارة، وعيسى هلال الحزامي أمين السر العام والأعضاء المهندس سليمان عبدالله عبد الرحمن الهاجري وعبد الناصر جاسم المدفع، ومحمد عبيد الحصان، وعلي حسن الأميري وعدنان محمد مطر الخيال.

وفي بداية الاجتماع، وجه الشيخ أحمد آل ثاني الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي على جهودهم وما يبذلونه من مساع لتطوير كافة الألعاب والرياضات والنشاطات التي يتولون الإشراف عليها مقدراً كافة الجهود المخلصة من كوادر النادي العاملة وللإداريين واللاعبين على حد سواء.

وأبدى مجلس الإدارة موافقته المبدئية على مشاركة فريق اليد للرجال في بطولة الأندية الخليجية السابعة والثلاثين لأبطال الكؤوس بقطر في الفترة من 20 إلى 30 مارس المقبل، ووجه بالإعداد المتكامل والتجهيز المبكر للبطولة لتحقيق نتائج عليا، وأثنى الشيخ أحمد آل ثاني وأعضاء مجلس الإدارة على الدعمين المادي والمعنوي لفريق رجال اليد بعد فوز الفريق ببطولة كأس الإمارات، وأعرب الشيخ محمد بن سعود القاسمي، واحمد المدفع، وعلي عمران تريم وخميس بن سالم السويدي عن تقديرهم لهذا الدعم والمتابعة من قبلهم للفريق لمواصلة تحقيق إنجازاته والاحتفاء به دائماً.