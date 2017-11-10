المصالحة الفلسطينية.. تؤتي أكلها في غزة

غزة (رويترز)

يجني التجار والمستهلكون في غزة ثماراً مبكرة من خطوات المصالحة بين حركة «حماس»، التي تهيمن على القطاع والسلطة الفلسطينية. وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي قيوداً على الحدود، تشمل حظراً شبه كامل على الصادرات من غزة. وأدت ثلاث حروب منذ عام 2008 إلى صعوبات بالغة على القطاع.

ومنذ أن سلمت حماس معابر غزة الحدودية مع إسرائيل، وهي المنفذ الرئيس للواردات التجارية، للسلطة الفلسطينية في الأول من نوفمبر الجاري، انخفضت أسعار كثير من المنتجات في القطاع.

والسبب الرئيس لتراجع الأسعار هو أن السلطة الفلسطينية ألغت رسوماً إضافية، كانت تصل في بعض الأحيان إلى 25 في المئة، وكانت حماس تحصلها نقداً من التجار في غزة.

وانتقلت الاستفادة من هذه الخطوة إلى المستهلكين، فعلى سبيل المثال أصبح سعر السيارة «كيا بيكانتو» طراز العام الحالي 20 ألف دولار بدلاً من 22500 دولار، وبلغ سعر اللحم البقري 40 شيكل (11 دولاراً) للكيلوجرام بعد أن كان 50 شيكل (15 دولاراً).