أبوظبي (الاتحاد)

يسدل الستار اليوم على بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، التي انطلقت أول أمس بنادي أبوظبي للفروسية، بناء على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، وبمشاركة 340 من أجود الخيول العربية، وأنقى السلالات تمثل مختلف المرابط بالدولة.

وخطفت خيول «مربط دبي» الأضواء في اليوم الأول، وسجلت ثلاثية خلال أشوط المهرات بعمر سنة، فيما نالت المهرة «مارا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي أعلى عدد من النقاط خلال الفعاليات.

وتستهل فعاليات اليوم الثالث والختامي للبطولة اليوم في الساعة الثالثة عصراً بالشوط السابع المخصص للمهرات عمر 3 سنوات، يليه الشوط الثامن للفحول عمر 4 سنوات، ثم الشوط التاسع وهو للفحول عمر 4 سنوات وما فوق، وتختتم الفعاليات بأشواط البطولات.

وأحرزت «ماريا الياه» المركز الأول في مستهل المنافسات في القسم «أ» من الشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة ونالت 90.83 نقطة، وتم حسم المركز الثاني بوساطة لجنة التحكيم لصالح «نرجس الهواجر» لراشد غانم الهاجري بعد أن تعادلت في عدد النقاط مع «زارا بي أتش بي» لعلي غانم هميلة المزروعي، حيث نالتا 89 نقطة.