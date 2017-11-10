مأساة الروهينجا.. تطور الأزمـة وسط دعوات للضغط على ميانمار

كوكس بازار ويانجون (رويترز)

انضم مئات من المسلمين الروهينجا إلى عدد كبير من اللاجئين في بنجلادش، في وقت تزايدت فيه النداءات كي تمارس القمم الإقليمية القادمة مزيداً من الضغط على أونج سان سو كي زعيمة ميانمار لوقف الأزمة.

ودفعت العملية العسكرية في ميانمار في فرار أكثر من 600 ألف من الروهينجا منذ أواخر أغسطس الماضي. وقالت أحدث الدفعات من اللاجئين الذين وجدوا ملاذاً لهم في بنجلادش ذات الأغلبية المسلمة: «إن عدة آلاف آخرين لا يزالون يحاولون المغادرة».

وذكر مسؤول بحرس الحدود في بنجلادش أن نحو 200 شخص وصلوا، صباح أمس، إلى الشريط الساحلي المسؤول عنه في «تكناف» على الطرف الجنوبي من منطقة بازار كوكس.

وكان عبد الصابر من بين المجموعات التي جاءت على الشاطئ في «شاملابور» بعد رحلة استغرقت ست ساعات بالقارب، وهي المرحلة الأخيرة في رحلة الهروب التي بدأت منذ أسابيع.