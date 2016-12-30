العين «المتصدر» والشباب «الوصيف» في مواجهة ساخنة

أسامة أحمد( الشارقة )

تتجه أنظار عشاق دوري الكرة الطائرة مساء اليوم صوب صالة العين لمتابعة القمة الثالثة، ضمن مباريات الجولة الرابعة التي تجمع فريقي العين«المتصدر» والشباب «الوصيف» حيث بلغت استعدادات الفريقين ذروتها لهذه المواجهة الساخنة.

ويسعى «الزعيم» لتعزيز صدارته وحصوله على العلامة الكاملة بعد فوزه في المباريات الثلاث التي لعبها في المسابقة بعبوره عجمان وبني ياس والجزيرة دون أن يخسر أي شوط «9 من 9» حيث رفع لاعبوه شعار مواصلة الانتصارات وتكرار مشهد مبارياته الثلاث.

وفي أورقة «الجوارح» يسعى الفريق لإلحاق الهزيمة الأولى بالمتصدر، وخصوصا أنه حقق الفوز في مباراتيه اللتين لعبهما حتى الآن في المسابقة «6 من 6» بعبوره الوصل وحتا، حيث بلغت استعدادات «الأخضر» ذروتها من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام «الزعيم.

ولا تقل مباراة بني ياس والجزيرة التي تستضيفها صالة المعهد البترولي عن لقاء العين والشباب في سباق اللحاق بركب الصدارة، حيث يملك «السماوي» في محصلته نقطتين من مباراتين حصل عليهما بالفوز على عجمان والخسارة أمام العين.

وفي المقابل يملك«فخر أبوظبي» 3 نقاط حصل عليهما من مباراتين بالفوز على حتا والخسارة أمام العين.

ويحل الوصل ضيفا على عجمان في مباراة مهمة للفريقين، حيث يملك«الإمبراطور» 6 نقاط حصل عليها بالخسارة أمام الشباب والفوز على النصر والأهلي فيما يملك«البرتقالي » 3 نقاط حصل عليها بالخسارة أمام العين وبني ياس والفوز على الأهلي.

وتستضيف مدرسة الظهرة لقاء«الجرحين »حتا والأهلي في مباراة البحث عن الفوز الأول بعد خسارة الفريق الحتاوي أمام الجزيرة والشباب والنصر فيما خسر« الفرسان »أمام النصر وعجمان والوصل.

وتقام مباريات الجولة الخامسة الجمعة المقبل، حيث يحل حتا ضيفا على الوصل، ويستضيف الشباب فريق بني ياس، ويحل العين ضيفا على النصر وتستكمل مباريات الجولة السبت 7 يناير بلقاء الجزيرة وعجمان.